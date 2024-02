7 bandas são selecionadas para 3ª edição do Rock na Praça

A Fundação Cultural de Paranavaí já selecionou as bandas de rock que vão se apresentar voluntariamente na 3ª edição do Rock na Praça. O evento está marcado para o dia 10 de fevereiro, a partir das 16h, na Praça dos Pioneiros, e é aberto para toda a população.

Serão 7 bandas se apresentando:

Smoking Fish

A banda teve início em 2023, através de uma conversa sobre bandas preferidas tiveram a ideia de fazer o cover Green Day, com apresentações em Paranavaí, no Estúdio Garagem e eventos particulares.

Guglielmi Blues Banda

Originado por afro-americanos no extremo-sul dos Estados Unidos, em torno do fim do século XIX, o blues foi se desenvolvendo através da espiritualidade, canções de trabalho e músicas tradicionais. Vem desenvolvendo diversos trabalhos pela música autoral e a tão consagrada forma psicodélica de tocar.

Um Reino

A banda já participou de vários eventos dentro e fora da cidade, representando Paranavaí e levando a cultura em forma de música. Participou de algumas edições da Expo Paranavaí, abertura de shows de artistas relevantes, participando também da edição anterior do Rock na Praça, com músicas autorais e covers.

Imortal Grunge

Fundada em março de 2022 em Paranavaí, a Imortal Grunge surgiu com o compromisso de reviver a essência do grunge dos anos 90. Com uma paixão compartilhada pela música que marcou uma geração, a banda busca não apenas recriar o som icônico do grunge, mas também trazer uma nova energia e interpretação para o gênero.

Elemento Principal

É uma banda que compõe músicas autorais tendo já lançado 2 EP’s e 1 Full álbum, participando de festivais de música em diversos estados brasileiros em editais de Apoio a Cultura, além de shows pela região.

43duo

Nascido na pandemia, 43duo é um duo de Paranavaí formado por Luana Santana e Hugo Ubaldo. Explora em sua música elementos do rock psicodélico, indie e música contemporânea, proporcionando aos ouvintes uma obra rica em texturas.

Lord Cash

A banda surge em uma brainstorm entre seus integrantes que tiveram como diretriz a inevitável “diversão”, mas com muita responsabilidade, na mágica missão de interpretar os maiores ícones do Rock in Roll, com um repertório valioso e intensamente desejado pelos fãs do rock clássico.

Mais informações podem ser obtidas com a equipe da Fundação Cultural pelo telefone (44) 3902-1128 ou através do e-mail cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí