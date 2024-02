Domingo tem atividades recreativas, culturais, de saúde e concerto da Orquestra nos Três Conjuntos

No próximo domingo, dia 25 de fevereiro, a Prefeitura está preparando uma tarde de ações especiais para os moradores da região dos Três Conjuntos. As atividades recreativas, culturais, de saúde e concerto da Orquestra Municipal vão acontecer gratuitamente na Praça do Conjunto Habitacional Francisco Luiz de Assis.

A partir das 16h, quem for até a praça poderá participar de atividades recreativas e desafios motores para todas as idades, comandados pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; além da aferição de glicemia capilar e pressão arterial com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde; e apresentações dos alunos dos cursos de Técnica Vocal e Prática de Conjunto da Casa da Cultura, geridos pelo IPAC (Instituto Paranavaí de Arte e Cultura).

O concerto da Orquestra Municipal começa às 18h30, com um repertório popular, contemplando estilos como o rock, pop e MPB, incluindo sucessos de compositores nacionais como Tim Maia e Roberto Carlos, além de uma seleção sertaneja. Este será o segundo concerto da Temporada 2024. A Orquestra Municipal de Paranavaí é composta pelo maestro Luciano Torres; os músicos Márcio Rodrigo (auxiliar de maestro e trompetista); Alessandro Marcelino, André dos Anjos e Glebson Elvis Ribeiro (saxofones); Alessandro Freitas, Marcelo Hernandes e Tiago Ramos (trompetes); Hudson Bomfim, Marcos Sala e Willians Alex Pereira (trombones); Emanuel Furlanetti (piano); Pedro Enrique Ribeiro (guitarra); Renan Oliveira (contrabaixo); Bruno Cardoso e Glaudemir Ribeiro (bateria); e os cantores Núbia Rafaela e Ricardo Yuki.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí