Domingo tem concerto gratuito da Orquestra Municipal com grandes sucessos da música instrumental

Domingo também é dia de arte e cultura em Paranavaí. Tanto que a Orquestra Municipal vai realizar o quarto concerto gratuito da temporada 2022 no próximo domingo, dia 19 de junho, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade. A apresentação começa às 17h e desta vez terá como tema “Música Instrumental”.

O quarto concerto do ano apresentará grandes sucessos da música instrumental, aprofundando a experiência do público com o universo da música americana e brasileira. No repertório, a mistura do jazz com a música popular trará uma sonoridade contagiante, incluindo músicas como Felling Good (Anthony Newley), Come Together (Beatles), Uptown Funk (Bruno Mars), Triller (Michael Jackson), Aquele Abraço (Gilberto Gil), Samba do Avião (Tom Jobim) e seleção de músicas de Tim Maia.

A Orquestra Municipal de Paranavaí é composta pelo maestro Luciano Torres; os músicos Márcio Rodrigo (auxiliar de maestro e trompetista); Isaías Alves, André dos Anjos e Alessandro Marcelino (saxofones); Tiago Ramos e Alessandro Freitas (trompetes); Marcos Sala (trombone); Emanuel Furlanetti (piano); Renan Oliveira (contrabaixo); Carlos Carvalho (bateria); e o cantor Ricardo Yuki. O quarto concerto da temporada 2022 também terá participação especial dos músicos Marcelo Hernandes (trompete); Jhonata Batistão e Hudson Bonfim (trombones); Bruno Cardoso (bateria); e a cantora Núbia Rafaela.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí