Domingo tem concerto gratuito da Orquestra Municipal com grandes sucessos do Rock and Roll

Domingo também é dia de arte e cultura em Paranavaí. Tanto que a Orquestra Municipal vai realizar mais um concerto gratuito no próximo domingo, dia 31 de julho, na Praça dos Expedicionários (praça do avião). A apresentação começa às 18h e desta vez terá como tema “Rock and Roll”.

O quinto concerto do ano fará uma homenagem ao rock, um estilo musical composto por várias influências, atemporal e comemorado mundialmente no mês de julho. Com arranjos elaborados especificamente para a Orquestra e considerando a linguagem das bandas de rock, o repertório vem composto de canções de Guns N Roses, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Deep Purple, além de bandas nacionais como Jota Quest e Raul Seixas, um dos pioneiros do rock brasileiro.

A Orquestra Municipal de Paranavaí é composta pelo maestro Luciano Torres; os músicos Márcio Rodrigo (auxiliar de maestro e trompetista); André dos Anjos e Alessandro Marcelino (saxofones); Tiago Ramos e Alessandro Freitas (trompetes); Marcos Sala (trombone); Emanuel Furlanetti (piano); Renan Oliveira (contrabaixo); Carlos Carvalho (bateria); e o cantor Ricardo Yuki. O quinto concerto da temporada 2022 também terá participação especial dos músicos Marcelo Hernandes (trompete); Jhonatan (trombone); Rodrigo Narbona (guitarra); e Welbert Tobex (contrabaixo).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí