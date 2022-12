Domingo tem Flashback na Praça e Tributo ao Rei do Pop na Praça dos Pioneiros

O mês de dezembro começou com toda a força e muitas atrações em comemoração aos 70 anos de Paranavaí. Depois de um super show de abertura com a banda Angra, no próximo domingo, dia 11 de dezembro, a programação do Festival de Aniversário vai ser cheia de energia boa com a realização do Flashback na Praça e o show “Tributo ao Rei do Pop” com Rodrigo Teaser, um dos maiores intérpretes de Michael Jackson do mundo. Os dois eventos acontecerão na Praça dos Pioneiros e serão gratuitos para o público.



Flashback – A programação de domingo (11/12) vai começar às 14h com mais uma edição do Flashback na Praça, um evento de resgate da cultura popular das danças de “passinhos” e DJs. O Flashback terá apresentações de 6 DJs, tocando os melhores hits dos anos 70, 80 e90 para a galera curtir e relembrar os velhos tempos. Vão se apresentar os DJs: Bokka, Gho, Jorginho, Magrão, Sono e Fernando Matarazzo.

Tributo ao Rei do Pop – O espetáculo do artista Rodrigo Teaser está marcado para começar às 20h. Compositor, cantor e dançarino, Rodrigo é um dos responsáveis por manter Michael Jackson vivo nos corações dos fãs. Tamanho amor e dedicação o tornou um dos mais respeitados profissionais do ramo. Seu talento chegou a levá-lo até Lavelle Smith, bailarino e coreógrafo do próprio rei do pop por anos. Os artistas partilham seus talentos juntos hoje, onde Lavelle é quem dirige Rodrigo no show "Tributo ao Rei do Pop".

Lavelle Smith não é a única pessoa da banda original de Michael que Rodrigo trabalhou. Em uma recente turnê, Jennifer Batten, ex-guitarrista do Rei do Pop, ao lado de Rodrigo Teaser e Lavelle, lotaram todas as casas de shows em que passaram. Os shows foram uma emocionante homenagem aos 10 anos sem o ídolo mundial e acabou se tornando um DVD.

O show tributo que Rodrigo performa, conta com grandes clássicos como "Billie Jean", "Thriller", "Beat it", "Smooth Criminal", "Black or White" entre outros. O que muita gente não sabe é que são interpretados ao vivo, na voz de Teaser. Intérprete reconhecido pela Sony Music, Teaser atualmente apresenta o maior show do mundo em tributo a Michael Jackson, com coreografias e figurinos que parecem ter viajado no tempo, por toda fidelidade que o artista exibe em suas performances.

Elevando o padrão a cada show, o artista já se apresentou no Rock in Rio duas vezes, na mesma edição. Foi o único brasileiro a participar do Festival DNY Mesta Kladna da República Tcheca, para um público de cerca de 15 mil pessoas. Rodrigo já se apresentou 2 vezes no maior programa do Chile, além de lotar casas de shows no Brasil e exterior e se apresentar ao lado de artistas consagrados como Ivete Sangalo, Seu Jorge e Claudia Leitte. Em junho de 2021, o artista apresentou o Tributo no palco do Tom Brasil, em formato de live, no mês que homenageou os 12 anos sem Michael Jackson.

