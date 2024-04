Domingo tem Sertanejo na Praça com Jean & Cauê e Lucas Müller & Gusttavo

No próximo domingo, dia 5 de maio, o município de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, realizará o Sertanejo na Praça. O evento terá início às 18h, na Praça dos Pioneiros, e contará com os shows do duo Jean & Cauê e da dupla Lucas Müller & Gusttavo. As duplas submeteram propostas de prestação de serviço por meio do Edital de Credenciamento Viva Cultura e foram credenciadas.

Jean & Cauê se conheceram em meados de 2004 quando integravam uma orquestra de viola caipira em Paranavaí. No ano seguinte (2005) formaram o duo de viola caipira e violão que, de início, era apenas instrumental, mas alguns anos depois também começaram a cantar. Já participaram de diversos festivais, programas de rádio e tv, e também fizeram aberturas de shows de artistas renomados como Almir Sater e Renato Teixeira. Jean e Cauê se casaram em 2016 e a música, através da viola caipira, foi o verdadeiro cupido desse casal. Para o show de domingo, o casal preparou um belo repertório sertanejo com voz masculina e feminina acompanhada de uma instrumentação de viola caipira e violão.

Lucas Müller & Gusttavo iniciaram a carreira juntos em 2015, e desde então já contam com mais de 10 músicas lançadas e recentemente lançaram o seu primeiro DVD chamado “Num Bar por aí”, que conta com 7 músicas, sendo 3 autorais. Para o show do dia 05, prometem uma apresentação empolgante, um repertório com várias músicas, incluindo as novas faixas do DVD.

Sertanejo na Praça é uma das ações e item do Edital de Credenciamento Viva Cultura, chamamento público que credencia fazedores culturais que queiram propor apresentações para prestação de serviço em algumas ações promovidas ou apoiadas pela Fundação Cultural, a exemplo do Rock na Praça, Samba na Praça e outros.

