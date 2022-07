Domingo vai ter muita música e alegria durante o 1º Samba na Praça

Seis grupos de Paranavaí atenderam ao Convite Público aberto pela Fundação Cultural e vão se apresentar no próximo dia 24 de julho (domingo) durante a 1ª edição do Samba na Praça. As apresentações serão realizadas na Praça dos Pioneiros, a partir das 14h. O evento é aberto para toda a população.

A ordem das apresentações foi definida por sorteio e será a seguinte: Grupo Samarina; Grupo Puro Poder; Grupo Semse; Grupo 100% ART; Samba das Negas; e Grupo Climatizar.

Além dos shows, também serão ofertados serviços de aferição de pressão arterial e avaliação do risco cardiovascular, com os alunos e professores do curso de Enfermagem da Unespar.

Confira o histórico dos grupos que se apresentarão no 1º Samba na Praça:

GRUPO SAMARINA

O grupo Samarina surgiu no final de 2019 de uma maneira inesperada, a partir de encontros semanais dos amigos Glaudemir, Antônio, Renato, Davi e Daniel. Após uma relativa calmaria na crise da Covid-19, começaram a tocar em diversos bares da cidade.

“Ao longo desses três anos de grupo Samarina, tivemos a honra de mostrar o nosso trabalho em excelentes estabelecimentos, experiência que, num primeiro momento, quando nos encontrávamos apenas para fazer um samba entre amigos e conhecidos, jamais esperávamos”.

GRUPO PURO PODER

O Grupo Puro Poder foi criado em 2016. Com o intuito de adorar a Deus em ritmo de pagode, o grupo é composto por 9 integrantes. Atualmente tocam na igreja, em congressos religiosos, entre outros, já tendo tocado muito tempo na noite. “Estamos tocando o ritmo que amamos”.

GRUPO SEMSE

O Grupo Semse é um grupo independente paranavaiense com 12 anos de carreira. Por mais de 10 anos trabalharam com o nome Sem Segredo, e por motivos de registro da marca, migraram o nome para Semse, que nada mais é que abreviação de Sem Segredo. O grupo conta com duas discografias autorais gravadas, sendo uma delas o último CD, composto por 5 faixas.O grupo também já teve 3 participações em programas televisivos de rede aberta (Canta Cidade e programa Ver Mais da RIC TV Record, além do Jornal da RPC TV da Rede Globo, e conta com uma música nacionalmente lançada. “Já passamos por mais de 4 estados e 50 cidades levando o nome de nossa cidade por onde passamos”.

GRUPO 100% ART

Fundado em 1997 por amigos que cresceram juntos na Cidade de Paranavaí, o Grupo 100% Art completa este ano 25 anos de muito Samba e Pagode. Junto com esta comemoração, o grupo voltou a se reunir para levar ao público um pouco de sua história através dos sucessos que marcaram toda essa época, saindo dos Pagodes 90, passando pelo Partido Alto e chegando na atualidade, que a galera curte.

SAMBA DAS NEGAS

O Samba das Negas vem com a ideia de agregar mulheres ao Samba, Pagode e Sertanejo. Vem com o intuito não de provar nada, mas sim de mostrar que mulheres também podem ser incluídas, sem problemas, por sua competência, inteligência e talento. E assim elas seguem, firmes e fortes, e esperam que mais e mais mulheres se levantem e façam a diferença em todas as áreas de suas vidas.

“E que aquelas que sambam no sapatinho, possam convocar outras para calçarem seus SALTOS e sambarem com a gente também”.

GRUPO CLIMATIZAR

Atualmente formado por 3 integrantes: Diego Vinicius, Luizin e Anderson Henrique, o grupo foi criado no ano de 2015. Contando com a banda de apoio em todos os eventos, levam o melhor do samba e pagode para os fãs e amigos.

“Com muita alegria e humildade, levamos o nosso som por toda a nossa região, proporcionando momentos inesquecíveis ao nosso público”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí