Edição especial do Encontro de Bateras acontece na próxima segunda-feira, na Praça dos Pioneiros

Dezenas de músicos profissionais e iniciantes, amantes de bateria e percussão, devem participar da edição especial do Encontro de Bateras, marcado para a próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro. O encontro começa às 20h, na Praça dos Pioneiros. A noite musical terá ainda a participação especial do grupo Kotobuki Taiko e shows com as bandas 43 Duo e Causa Própria.

“Em 2020 não foi possível realizarmos o evento por conta da pandemia, então esta edição será um reencontro muito especial para todos os bateristas da cidade. Todos que já participaram de algum Encontro de Bateras podem participar desta edição. Um diferencial desta edição é que o evento vai acontecer no período noturno, proporcionando um grande espetáculo, aproveitando a iluminação de Natal montada na Praça dos Pioneiros, e proporcionando conforto térmico para os bateristas participantes e público”, explica o presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, Rafael Torrente.

Este ano, o repertório será composto das melhores músicas selecionadas de cada uma das edições anteriores. Para participar do Encontro de Bateras na próxima segunda-feira (13/12) basta preencher o formulário on-line disponibilizado no seguinte link: https://forms.gle/VUuyyiXTidtEXn7W7.

O Encontro de Bateras faz parte da programação de Natal 2021 de Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí