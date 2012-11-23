Flashback no Parque será neste domingo no Parque Ouro Branco

Neste domingo (26/10), a Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, realizará mais uma edição do Flashback. O evento terá início às 15h, na Praça do Parque Ouro Branco, com os melhores hits dos anos 70, 80 e 90 para o público relembrar os velhos tempos. O Flashback contará com apresentações dos DJs Jorginho, Magrão e Nelsinho, que submeteram propostas de prestação de serviço por meio do Edital de Credenciamento Viva Cultura e foram credenciados, além de DJs convidados.

DJ Jorginho - Jorge Pereira Mendes, também conhecido como DJ Jorginho, natural da cidade de Campo Grande (MS), começou sua trajetória como DJ na cidade de Presidente Venceslau (SP), onde tocava em feiras agropecuárias, aniversários e pequenos eventos. Após mudar-se para o Paraná, Jorginho passou a integrar o grupo de DJs do Flashback em Paranavaí, participando de diversas edições.

DJ Magrão - Com uma trajetória que atravessa gerações, DJ Magrão (Fabiano Consulin Nardoni) é sinônimo de autenticidade, experiência e paixão pela música. Atuando desde 1987, Magrão marcou presença em eventos icônicos, como os primeiros Flashbacks de Paranavaí, e se consagrou como um dos principais nomes da cena musical voltada aos hits das décadas de 80 e 90. Um de seus eventos mais lembrados foi o “No Tempo das Brincadeiras Dançantes”, que reuniu milhares de pessoas em uma celebração de música, nostalgia e diversão.

DJ Nelsinho - Com uma carreira sólida de 27 anos dedicados à arte de fazer as pessoas dançarem, DJ Nelsinho é referência quando o assunto é flashback, comandando sets que transitam com maestria entre os hits das décadas de 80, 90 e 2000. Seu repertório é uma verdadeira viagem musical, reunindo o melhor do Eurodisco, New Wave, Flash House, Eurodance 90 e Underground, sempre com uma leitura precisa de pista e sensibilidade para criar experiências marcantes. Ao longo da carreira, DJ Nelsinho se apresentou em diversos eventos e casas noturnas, deixando sua marca por onde passa com mixagens envolventes, seleção refinada e paixão por cada batida.

O Flashback é uma das ações do Edital de Credenciamento Viva Cultura, chamamento público que credencia fazedores culturais interessados em propor apresentações para prestação de serviço em ações promovidas ou apoiadas pela Fundação Cultural.

