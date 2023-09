Grupo Fato faz show em Paranavaí e Maringá

A turnê Paraná do Grupo Fato com o Show Claro_Movimento iniciou em março deste ano, em Curitiba e já passou por União da Vitória e Rio Negro. Paranavaí (15/09) e Maringá (16/09) são as próximas cidades a receberem o show do mais novo trabalho do grupo. Na rota estão ainda: Irati (10/11), Ponta Grossa (11/11) e no próximo ano, em abril, Cascavel e Medianeira.

Em cada cidade o Fato conta com a participação de um artista local. Em Paranavaí, o palco será dividido com a cantora e compositora Núbia Rafaela. Em Maringá, a convidada é a cantora e compositora Cauana Russo. Além de apresentarem músicas próprias, elas também terão participação em canções do grupo. A entrada nas duas cidades será gratuita.



Grupo Fato em turnê pelo Paraná com o show Claro_Movimento - Foto: Manu Fuzaro





O repertório do show, que tem duração aproximada de 75 minutos, traz 11 canções do novo álbum e outras quatro que marcaram os 29 anos de trajetória do Grupo, como: A Casa do Ar (FATO da Tamancalha ao Sampler - 2012); Istmo, Valadares (Oquelata Quelateje - 2000) e De (FATO - 1995). Além de uma música inédita, que reverencia os povos originários, representados pelos índios Nambiquara.

O show conta com Grace Torres nos teclados; Ulisses Galetto no baixo e violão; Priscila Graciano na bateria e percussão; Daniel Fagundes na guitarra, baixo e percussão e Andrezza Prodóssimo no acordeom, teclados e percussão corporal.

“Acho que estamos no melhor momento do grupo, temos muita afinidade artística e de vida. Temos projetos sendo desenvolvidos e outros tantos semeados, o que mostra que estamos, também, conectados num futuro, mesmo após 29 anos de existência”, comenta Ulisses.

Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Incentivo: EBANX.

Parcerias: SESI / SESI Cultura; SESC Paraná e UNESPAR

Apoio: Nhundiaquara Áudio Criativo; UG Audio, ZMB Design

Sobre:

Núbia Rafaela

Núbia Rafaela é cantora e compositora paranavaiense. Filha de músicos, teve a influência dos pais na carreira na qual atua profissionalmente desde 2014. Participou de edições do Femup como compositora e intérprete e em 2019 lançou seu primeiro EP com a banda Domínio Livre intitulado "Juízo Final", disponível em todas as plataformas digitais.

Cauana Russo

Cauana Russo é cantora e compositora residente em Maringá. Estuda música desde 8 anos de idade, se inspira e compõe através de suas referências no Soul, MPB, Bossa e Samba. Cantoras como Aretha Franklin, Whitney Houston, Rachelle Ferrel e Lalah Hathaway são referências para o trabalho da cantora que, atualmente, lançou em sua carreira solo o single "Refazer", disponível em todas as plataformas de streaming.

Saiba mais:

https://www.fato.org/

Link do show realizado em 07/05/22 na Sala Black Box, do Sesi Cultura Paraná, em transmissão ao vivo:

https://www.youtube.com/watch?v=PssJ_qE9ed8

O novo álbum está à venda no link: https://tratore.com.br/smartlink/claromovimento

Redes Sociais: @grupofato (instagram, facebook e youtube)

Ficha Técnica:

Arranjos e Concepção Musical: Grupo FATO

Direção cênica: Márcio Mattana

Figurinos: H-AL – Alexandre Linhares e Thifany Faria

Concepção de Luz: Márcio Mattana

Técnico de Som: Valderval de Oliveira Filho

Projeto Gráfico: Zeh Henrique Rodrigues

Coordenação Geral de Projeto: OQ Produções

Produção Executiva: Grace Torres e Ulisses Galetto

Serviço:

Turnê Paraná

Show Claro Movimento - Grupo Fato

Paranavaí

Grupo Fato & Núbia Rafaela

Onde: Casa da Cultura (Rua: Miljutin Cogei, 116 - Jardim Curitiba)

Quando: 15 de setembro

Que horas: 19h30

Quanto: Gratuito / Retirada na bilheteria do teatro no dia do show, 1 hora antes da apresentação

Maringá

Grupo Fato & Cauana Russo

Onde: Teatro Barracão (Praça Professora Nadir Cancian, s/n˚ - Zona 7 - em frente a Copel)

Quando: 16 de setembro

Que horas: 20h

Quanto: Gratuito / Retirada na bilheteria do teatro no dia do show, 1 hora antes da apresentação

Classificação: Livre

Duração: 75 minutos

Realização: OQ Produções