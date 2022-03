Inscrições para o 2º Rock na Praça vão até o dia 17 de março

A Fundação Cultural de Paranavaí abriu nesta quinta-feira (10/3) o Convite Público para bandas de rock que queiram se apresentar voluntariamente na 2ª edição do Rock na Praça. As inscrições se encerram às 18h do dia 17 de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet através do formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/qgLTsn7xuFaKEjii9

O 2ª Rock na Praça está marcado para o dia 26 de março, a partir das 16h, na Praça dos Pioneiros. Serão 10 bandas se apresentando. “Se tivermos um número de inscrições que exceda a quantidade de apresentações previstas, vamos considerar as 10 primeiras bandas inscritas”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

A ordem das apresentações será definida por sorteio e cada banda terá 10 minutos para a montagem dos equipamento do palco e de 30 a 40 minutos para a apresentação. Lembrando que a participação é voluntária e não haverá nenhuma forma de remuneração para quem se apresentar.

Mais informações podem ser obtidas com a equipe da Fundação Cultural pelo telefone (44) 3902-1128 ou através do e-mail cidadepoesia8@gmail.com

