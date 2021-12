Maestro Roney Marczak e convidados fazem concerto especial no aniversário de Paranavaí

Nesta terça-feira, dia 14 de dezembro, Paranavaí comemora 69 anos de emancipação política. E para comemorar o aniversário da cidade em grande estilo, o maestro Roney Marczak reuniu uma orquestra com convidados para um concerto especial na Praça dos Pioneiros. A apresentação é aberta ao público de todas as idades e está marcada para começar às 20h.

O maestro Roney Marczak é fundador do Projeto Sol Maior, que em 2021 está comemorando 20 anos de existência. “O projeto já recebeu mais de 8 mil crianças e jovens, muitos deles em situação de vulnerabilidade social. Hoje, alguns deles são destaque nacional e até internacional com os instrumentos musicais que aprenderam a tocar no projeto. Alguns dos expoentes do Sol Maior estarão em Paranavaí para esta apresentação especial de aniversário. Convidamos a todos para se emocionar com esses meninos e meninas e encher o coração de alegria com música de qualidade”, destaca o maestro.

O concerto especial para comemorar o aniversário de Paranavaí faz parte da programação de Natal da cidade, organizada pela Fundação Cultural e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí