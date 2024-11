Nesta sexta tem evento de abertura do mês da Consciência Negra em Paranavaí

Abrindo o mês de novembro, mês da Consciência Negra, a Fundação Cultural, juntamente com a ANPIR - Associação Negritude de Promoção da igualdade Racial, realizará uma ação especial, com exposições e muita música. O evento contará com exposição de produtos africanos e Afro-brasileiros na Barraca com o Kizombar da ANPIR, e shows musicais com o Trio Cumadi Zeca, e com o músico João Henrique que trará “O Som Negro do Mundo”. O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 1º, e terá início às 19h30, na Praça dos Pioneiros.

Trio Cumadi Zeca - O Trio, composto por Maurício Bana, Antônio Marques e Fernando Ghizoni traz para o evento o projeto "TRIO CUMADI ZECA - A História do Forró", uma iniciativa cultural que busca celebrar e preservar a história do forró por meio de apresentações musicais e narrativas envolventes, valorizando as tradições e a importância do forró na identidade do país. O show faz parte do Edital de Credenciamento Viva Cultura, chamamento público que credencia fazedores culturais que queiram propor apresentações para prestação de serviço em algumas ações promovidas ou apoiadas pela Fundação Cultural.

João Henrique Ernesto de Andrade - Advogado, músico intérprete e compositor nasceu em João Pessoa, mudando-se para o Paraná em 1991. Compõe desde 1988, já sendo premiado no FEMUP - Festival de Música e Poesia de Paranavaí. João é sócio fundador da ANPIR que atua no estado e no país na defesa da igualdade racial e contra o racismo. Já possui um CD gravado com canções autorais incluindo Mandela, homenagem ao grande líder sul africano. O Show "O Som Negro no Mundo" apresenta importantes contribuições musicais de compositores e intérpretes negros e negras que marcaram a discografia nacional e internacional.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí