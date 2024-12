Neste domingo, Grupo Traia Véia faz show de abertura do Festival de Aniversário de 72 anos de Paranavaí

Em 2024, Paranavaí completa 72 anos de emancipação política. E as comemorações de aniversário serão em grande estilo, com três fins de semana de shows gratuitos pra galera curtir o melhor do sertanejo, do pop rock e do pagode nacional.

E quem dá o pontapé inicial no Festival de Aniversário de Paranavaí é o grupo Traia Véia, que promete um showzaço de abertura no próximo domingo, dia 8 de dezembro, às 20h, na Praça dos Pioneiros.

Desde sua formação em 2022, os cantores têm cativado o público ao unir quatro vozes distintas em uma interpretação única dos clássicos "modões". Em 2023, a banda registrou seu primeiro DVD em Goiânia, com participações marcantes, como a de Murilo Huff. A faixa “Eu Não Previ”, fruto dessa parceria, conquistou as paradas e se destacou no Spotify.

O quarteto formado por Edu Araújo, Dario Rodrigues, Vini Gouvea e Pedrinho Cordeiro mergulha em uma sonoridade sertaneja inovadora. Diferenciando-se das tradicionais duplas, o grupo se destaca no cenário em constante evolução.

A inspiração para o nome "Traia Véia" surgiu de forma descontraída, refletindo a essência humorística do grupo. A conexão com o oposto de "roupa nova" tornou-se o selo da banda, adicionando uma camada única à sua identidade.

Com influências que abrangem desde a raiz até o universitário, o Traia Véia promete inovação no cenário musical sertanejo brasileiro. Talentosos e dedicados, os quatro amigos estão prontos para conquistar um público cada vez maior em todo o país.

Orquestra de Viola Caipira – Antes do show do Traia Véia, a Orquestra de Viola Caipira Luz da Lua faz uma apresentação cheia de emoção e tradição, a partir das 18h.

O grupo surgiu em 2014 na cidade de São Carlos do Ivaí/PR, através de oficinas musicais com o Professor Jonas Paes, confeccionando arranjos instrumentais de clássicos do sertanejo raiz, para viola caipira.Com apenas quatro meses de existência, o grupo fez sua primeira participação no Tributo ao Tião Carreiro de Paranavaí, em 2022.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí