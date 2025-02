Orquestra Municipal de Paranavaí se apresenta no próximo domingo

A Orquestra Municipal de Paranavaí realizará, no próximo domingo (23/2), às 16h30, sua segunda apresentação da temporada 2025. O concerto acontecerá no Sesc Esportivo e contará com um repertório popular, trazendo sucessos da música brasileira e americana, incluindo gêneros como rock, sertanejo e MPB.

A Orquestra Municipal de Paranavaí é composta pelos músicos:

Maestro: Luciano Torres;

Auxiliar de maestro e trompetista: Márcio Rodrigo;

Saxofones: Alessandro Marcelino, André dos Anjos e Glebson Elvis Ribeiro;

Trompetes: Alessandro Freitas, Marcelo Hernandes e Tiago Ramos;

Trombones: Hudson Bomfim, Marcos Sala e Willians Alex Pereira;

Piano: Emanuel Furlanetti;

Guitarra: Pedro Enrique Ribeiro;

Contrabaixo: Renan Oliveira;

Bateria: Bruno Cardoso e Glaudemir Ribeiro;

Cantores: Núbia Rafaela e Ricardo Yuki.

O concerto também terá participação especial de Jhonata Batistão (trombone) e Erick Cazari (Saxofone).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí