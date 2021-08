Orquestra Municipal fará o sétimo concerto com transmissão ao vivo no próximo domingo

No próximo domingo, dia 29 de agosto, a Orquestra Municipal de Paranavaí fará o sétimo concerto/Live do ano com o tema “Filmes”. A apresentação está marcada para às 16h e será transmitida ao vivo pelos canais do Facebook e do Youtube da Fundação Cultural.

O tema “Filmes” foi escolhido com o intuito de mostrar o efeito emocional das trilhas sonoras, possibilitando ao público diferentes sensações. Com arranjos elaborados especificamente para a Orquestra, o repertório vem composto por releituras de trilhas musicais de filmes como: Indiana Jones – Caçadores da Arca Perdida; Os Vingadores; O Máskara; Os Incríveis; 007 - Operação Skyfall; Rocky – Um Lutador; O Mágico de Oz; A Pantera Cor de Rosa; Meu Malvado Favorito; Houve Uma Vez Um Verão (Summer Of 42); O Incrível Jaspion, entre outros.

A Orquestra Municipal de Paranavaí é composta pelo maestro Luciano Torres; o auxiliar de maestro e trompetista Márcio Rodrigo; o cantor Ricardo Yuki; e os músicos Isaías Alves, André dos Anjos e Alessandro Marcelino (saxofones); Tiago Ramos e Alessandro Freitas (trompetes); Marcos Sala (trombone); Emanuel Furlanetti (piano); Renan Oliveira (contra-baixo); e Carlos Carvalho (bateria). Para a apresentação do próximo domingo (29), o Concerto ainda terá a participação especial da cantora Núbia Rafaela e dos músicos Bruno Cardoso (bateria). Bruce Gonzales Quintana (trombone) e Marcelo Hernandes (trompete).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí