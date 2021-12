Orquestra Municipal faz concerto especial de Natal em Graciosa no domingo

No próximo domingo, dia 12 de dezembro, a Orquestra Municipal de Paranavaí fará o último concerto da temporada de 2021, com músicas especiais de Natal, no distrito de Graciosa. O concerto “Som do Natal” trará clássicos marcantes do repertório natalino como: Noite Feliz, The Christmas Spirit, Grensleeves, Jingle Bell Rock, Sleigh Ride, Deck the walls e White Christmas. A apresentação começa às 20h30.

Para o último concerto da temporada de 2021, a Orquestra Municipal estará com sua formação original: o maestro Luciano Torres; os músicos Márcio Rodrigo (auxiliar de maestro e trompetista); Isaías Alves, André dos Anjos e Alessandro Marcelino (saxofones); Tiago Ramos e Alessandro Freitas (trompetes); Marcos Sala (trombone); Emanuel Furlanetti (piano); Renan Oliveira (contrabaixo); Carlos Carvalho (bateria); e o cantor Ricardo Yuki.

A apresentação, que faz parte da programação oficial de Natal do município, ainda terá a participação especial dos músicos Marcelo Hernandes (trompete), Hudson Bonfim (trombone) e Maurício Bana (percussão).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí