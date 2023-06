Orquestra Municipal faz concerto especial neste domingo no distrito de Piracema

No próximo domingo, dia 25 de junho, a Orquestra Municipal de Paranavaí faz a sua quarta apresentação da temporada 2023 de concertos com uma apresentação especial, às 11h, na Praça José Izidoro Arruda, distrito de Piracema. Com um repertório popular, a Orquestra apresentará grandes sucessos da música brasileira e americana. O concerto é gratuito e aberto à participação de toda a comunidade.

A Orquestra Municipal de Paranavaí é composta pelo maestro Luciano Torres; os músicos Márcio Rodrigo (auxiliar de maestro e trompetista); Alessandro Marcelino, André dos Anjos e Glebson Elvis Ribeiro (saxofones); Alessandro Freitas, Marcelo Hernandes e Tiago Ramos (trompetes); Hudson Bomfim, Marcos Sala e Willians Alex Pereira (trombones); Emanuel Furlanetti (piano); Pedro Enrique Ribeiro (guitarra); Renan Oliveira (contrabaixo); Bruno Cardoso e Glaudemir Ribeiro (bateria); e os cantores Núbia Rafaela e Ricardo Yuki.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí