Orquestra Municipal faz concerto gratuito neste domingo com grandes sucessos do pop e do soul

Domingo também é dia de arte e cultura em Paranavaí. Tanto que a Orquestra Municipal vai realizar o segundo concerto gratuito da temporada 2022 neste domingo, dia 27 de março, na Praça dos Pioneiros. A apresentação começa às 19h e desta vez terá como tema “A Orquestra é Pop”.

O segundo concerto do ano trará em seu repertório grandes sucessos do Pop e Soul, estilos musicais marcados pela estrutura formal da música “verso-refrão-verso”, assimilados por um grande público em todo o mundo. Com versões e arranjos elaborados especificamente para a Orquestra, o repertório vem composto de canções de: Lady Gaga, Dua Lipa, Bruno Mars, A- Ha, Andra Day, Camila Cabello, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Michael Jackson, Harry Connick Jr. e do compositor nacional Tim Maia, representantes do estilo Soul Music.

A Orquestra Municipal de Paranavaí é composta pelo maestro Luciano Torres; os músicos Márcio Rodrigo (auxiliar de maestro e trompetista); Isaías Alves, André dos Anjos e Alessandro Marcelino (saxofones); Tiago Ramos e Alessandro Freitas (trompetes); Marcos Sala (trombone); Emanuel Furlanetti (piano); Renan Oliveira (contrabaixo); Carlos Carvalho (bateria); e o cantor Ricardo Yuki. O segundo concerto da temporada 2022 também terá participação especial dos músicos Marcelo Hernandes (trompete); Jhonata Batistão e Hudson Bonfim (trombones); Rafael Marinho (guitarra); e Bruno Cardoso (bateria).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí