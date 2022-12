Orquestra Municipal faz concertos especiais de Natal e aniversário de Paranavaí

Nesta quarta-feira (14/12) é o dia do aniversário de emancipação política de Paranavaí. E para comemorar os 70 anos de história da cidade, a Orquestra Municipal vai realizar um concerto especial com músicas de Natal e também em alusão às festividades de aniversário. O concerto da Orquestra começa às 20h, na Praça dos Pioneiros, e é aberto à participação de toda a comunidade. Além da apresentação da Orquestra, quem for até a Praça dos Pioneiros poderá curtir a presença do Papai Noel.

No concerto especial, a Orquestra vai apresentar grandes sucessos musicais do universo instrumental da MPB, com participação especial do Coral Infantil Fonte de Luz, da Escola Espaço da Música (regência de Douglas Delatore), e do Coral da Fundação Cultural, formado por alunos do curso de música do projeto Escola das Artes (regência de Jacqueline Cardoso). No programa, figuram as músicas: Noite feliz, The Christmas Spirit, Greensleeves, Jingle Bell Rock, Sleigh Ride, Deck the walls e White Christmas, além de canções da MPB.

A Orquestra Municipal de Paranavaí é composta pelo maestro Luciano Torres; os músicos Márcio Rodrigo (auxiliar de maestro e trompetista); André dos Anjos e Alessandro Marcelino (saxofones); Tiago Ramos e Alessandro Freitas (trompetes); Marcos Sala (trombone); Emanuel Furlanetti (piano); Renan Oliveira (contrabaixo); Carlos Carvalho (bateria); e o cantor Ricardo Yuki. O concerto especial de Natal e aniversário de Paranavaí também terá participação especial dos músicos Glebson Elvis (saxonfone), Leonardo Hofner (guitarra), Marcelo Hernandes (trompete); Jhonatan Batistão, Hudson Bonfim e Willians Alex Pereira (trombone).

Graciosa – E para fechar a programação de concertos da temporada 2022, a Orquestra Municipal também fará uma apresentação especial de Natal no distrito de Graciosa. O show está marcado para o dia 17 de dezembro (sábado), às 20h, na Praça da Igreja.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí