No próximo sábado, dia 29 de fevereiro, a Orquestra Municipal de Paranavaí faz o primeiro concerto da temporada 2020. O concerto, que terá como tema “Uma viagem musical”, começa às 20h, na Praça da Xícara (Praça Dr. Sinval Reis). A apresentação será gratuita para o público.

“A Orquestra Municipal está retomando seus trabalhos com músicos que foram selecionados através de audições às cegas, conforme previsto em edital. As apresentações agora têm um novo formato, com todos os concertos gratuitos para o público e acontecendo nas principais praças públicas de Paranavaí. Por isso, vamos trabalhar com repertórios bem ecléticos, de acordo com o tema do concerto”, explica o maestro Luciano Torres.

Para o primeiro concerto do ano, a Orquestra Municipal preparou um repertório baseado em obras de compositores como Henry Mancini (temas de filmes), Pharrel Willians, Bruno Mars, Michael Jackson e John Lennon, em contraponto com compositores brasileiros como Tom Jobim, Gilberto Gil e Vinícius de Morais.

“Também vamos executar um tema instrumental belíssimo do compositor contemporâneo Gordon Goodwin, chamado ‘Absoludicrous’, buscando o refinamento técnico e expressivo da musicalidade da Orquestra”, anuncia o maestro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí