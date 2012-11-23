Orquestra Municipal realiza concerto neste domingo na Praça do Parque Ouro Branco

Postar no X
A Orquestra Municipal de Paranavaí se apresenta neste domingo, dia 12 de outubro, às 18h, na Praça do Parque Ouro Branco. Este será o décimo concerto da temporada 2025.
Com um repertório popular, o grupo traz grandes sucessos da música brasileira e internacional, passando por estilos como rock, sertanejo e MPB.
A Orquestra é formada pelo maestro Luciano Torres e pelos músicos Márcio Rodrigo (auxiliar de maestro e trompete); Alessandro Marcelino, André dos Anjos e Glebson Elvis Ribeiro (saxofones); Alessandro Freitas, Marcelo Hernandes e Tiago Ramos (trompetes); Hudson Bomfim, Marcos Sala e Willians Alex Pereira (trombones); Emanuel Furlanetti (piano); Pedro Enrique Ribeiro (guitarra); Renan Oliveira (contrabaixo); Bruno Cardoso e Glaudemir Ribeiro (bateria); e os cantores Núbia Rafaela e Ricardo Yuki.
O concerto contará ainda com participações especiais de Jhonata Batistão (trombone), Erick Cazari (saxofone), Ygor da Silva Requena (bateria e percussão), Bruno Parpinelli Miranda (saxofone), Eliab Nestor Caetano (saxofone), Bruno Souza Silva, Adriano Ferreira Torres Junior e Fernando Endo Lopes (contrabaixos), além de Enzo Gabriel da Silva André (trompete).
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí