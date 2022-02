Orquestra: primeiro concerto da temporada 2022 terá como tema "Cena Instrumental"

No próximo dia 25 de fevereiro, uma sexta-feira, a Orquestra Municipal de Paranavaí faz o primeiro concerto da temporada 2022. O concerto, que terá como tema “Cena Instrumental”, começa às 20h e será realizado de forma híbrida – com público presencialmente na Casa da Cultura e transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Fundação Cultural. A apresentação será gratuita para o público.

O primeiro Concerto de 2022 da Orquestra Municipal vai apresentar grandes sucessos da música instrumental, aprofundando a experiência do público com o universo da música americana e brasileira. No repertório, a mistura do jazz com a música popular trará uma sonoridade marcante e envolvendo, incluindo músicas como: “Aquele abraço”, de Gilberto Gil; “Chamaleon”, de Herbie Hancock; “Over the Rainbown”, de Harold Arlen; “Everything”, de Michael Buble; “How Deep is Your Love”, de Barry Gibb; além de uma seleção especial de Roberto Carlos.

A Orquestra Municipal de Paranavaí é composta pelo maestro Luciano Torres; os músicos Márcio Rodrigo (auxiliar de maestro e trompetista); Isaías Alves, André dos Anjos e Alessandro Marcelino (saxofones); Tiago Ramos e Alessandro Freitas (trompetes); Marcos Sala (trombone); Emanuel Furlanetti (piano); Renan Oliveira (contrabaixo); Carlos Carvalho (bateria); e o cantor Ricardo Yuki. O primeiro concerto da temporada 2022 também terá participação especial dos músicos Marcelo Hernandes (trompete); Bruce Gonzales e Hudson Bonfim (trombones); e Bruno Cardoso (bateria).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí