Praça dos Pioneiros recebe edição do SambaNejo na Praça neste domingo (19)

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, irá promover no próximo domingo, 19 de julho, mais uma edição do SambaNejo na Praça. O evento será gratuito e terá início às 18h, na Praça dos Pioneiros.

O público poderá acompanhar os shows dos cantores Klebim e Gustavo, do trio Dona Diva Samba e do Cristovão, com um repertório que mistura samba e sertanejo, proporcionando uma experiência musical para todas as idades.

O SambaNejo na Praça é promovido por meio do Programa Viva Cultura, um chamamento público com o objetivo de credenciar fazedores culturais interessados em apresentar propostas de prestação de serviços em ações promovidas ou apoiadas pela Fundação Cultural de Paranavaí.

ATRAÇÕES

KLEBIM E GUSTAVO – Uma dupla musical formada por pai e filho, com um repertório versátil que transita pelo sertanejo, pagode, rock, vanerão e outros estilos. Com apresentações em bares, festas e projetos culturais, destacam-se pelo carisma e pela presença no cenário musical regional.

DONA DIVA SAMBA – Um trio formado por Jaqueline Cardoso, Núbia Rafaela e Rafaela Machado, que interpreta clássicos do pop, rock, blues, samba e MPB. O projeto, criado no ano de 2024, homenageia grandes nomes do samba brasileiro, como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Leci Brandão e Jorge Aragão, sempre valorizando a tradição, a riqueza e a cultura do gênero. Além do trio, integram o projeto Renato Rodrigues e Amarildo de Souza.

CRISTOVÃO – Iniciou sua trajetória musical ainda na infância. Ao longo da carreira, integrou grupos e bandas como a Banda Condor e o Grupo Herança. Desde 2017, segue em carreira solo com o projeto Cristovão e Banda, lançando músicas autorais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí