Primeiro Concerto Didático da Orquestra Municipal será dedicado a pessoas autistas e familiares

O primeiro Concerto Didático da temporada 2023 da Orquestra Municipal será uma apresentação especial. O concerto vai compor a programação do “Abril - Mês da Conscientização do Autismo” e será dedicada às pessoas que fazem parte do espectro autista e seus familiares.

A apresentação será no dia 18 de abril, ás 19h, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade. A entrada é gratuita, mas como o espaço é limitado, os ingressos devem ser retirados antecipadamente na Secretaria de Educação de Paranavaí ou até uma hora antes do evento, no local.

Durante o concerto, o maestro apresentará o funcionamento, os instrumentos que compõem e algumas peculiaridades da Orquestra, além da possibilidade de interação entre o público e os músicos. O repertório será de música popular, passando por vários gêneros musicais. O volume do som será reduzido para manter o conforto acústico do público presente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí