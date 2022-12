Queen Experience faz show de encerramento do Festival de Aniversário de Paranavaí no domingo

No próximo domingo, dia 18 de dezembro, Paranavaí recebe pela primeira vez o espetáculo “Queen Experience in Concert”, considerado um dos maiores tributos ao Queen de todas as Américas. O show, que está marcado para às 20h na Praça dos Pioneiros, vai encerrar a programação do Festival de Aniversário da cidade, que já teve apresentações da banda Angra no dia 4 e do artista Rodrigo Teaser, com o espetáculo “Tributo ao Rei do Pop – Michael Jackson”, no dia 11. A apresentação é oferecida gratuitamente à população.

Idealizado em 2018 pela BRZ Produções, o show “Queen Experiece in Concert” soma a marca impressionante de mais de 150 apresentações em um ano, tendo passado por todas as capitais do Brasil, além do Chile.

O espetáculo traz ao palco os maiores e melhores sucessos da banda original Queen, tais como: “Don’t Stop me now”, “Killer Queen”, “Under Pressure”, dentro outros. O Queen Experience tem o objetivo de homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury, juntamente com John Deacon, Brian May e Roger Taylor. A turnê já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, tenso sua experiência internacional no Chile, Argentina e Uruguai.

“Queen Experience In Concert” já é considerado um dos maiores tributos Queen das Américas e já foi assistido neste curto período por mais de 250 mil pessoas. Além da experiente banda e do vocalista, que impressionam a plateia com sua performance e extensão vocal, o espetáculo conta com a produção geral de Mayra Mello e direção de grandes mestres da cena artística da atualidade.

A direção geral do show é do renomado diretor Bruno Rizzo, que assina também a direção de grandes espetáculos como “O Rei Leão: O Musical”, “Embalos de Sábado à Noite: O Musical”, “A Bela e a Fera: In Concert”, “Pink Floyd Experience In Concert”, “Broadway In Night”, entre outros.

Programação de Domingo – Em virtude da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo 2022, a Prefeitura optou por fazer uma alteração na programação do Festival de Aniversário para o próximo domingo, dia 18.

“Não teremos mais a transmissão da final da Copa na Praça. Com isso, a abertura da programação do aniversário da cidade será às 18h com o DJ Gui Avelar, fazendo um ‘esquenta’ para o show principal da noite com a banda Queen Experience”, explica o secretário de Comunicação do município, Américo Pontes de Castro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí