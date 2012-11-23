Rock na Praça terá shows no domingo (12) em alusão ao Dia Mundial do Rock

Postar no X
A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, promoverá no domingo, 12 de julho, o Rock na Praça, em alusão ao Dia Mundial do Rock, celebrado na segunda-feira (13). O evento começará às 16h, na Praça dos Pioneiros.
O público poderá acompanhar os shows das bandas Um Reino, Domínio Livre, Panndora e Urupê, credenciadas por meio do Edital Viva Cultura. O quarto concerto da Temporada 2026 da Orquestra Municipal de Paranavaí também fará parte do Rock na Praça.
O Credenciamento Viva Cultura é um chamamento público que tem por objetivo credenciar fazedores culturais interessados em apresentar propostas de prestação de serviços em ações promovidas ou apoiadas pela Fundação Cultural.
Um Reino – Formada há cinco anos em Paranavaí, a banda se destaca pelo repertório autoral e pela energia de suas apresentações. O grupo já participou da Expoparanavaí, do Rock na Praça e lançou, em 2024, o videoclipe da música Prece, com recursos da Lei Paulo Gustavo. A formação conta com Alessandro Marcos Rosa da Silva (baixo), João Pedro Stella de Souza (bateria), Carlos Henrique Castilho Sanches (guitarra) e Anderson Sakakibara de Oliveira (vocal e guitarra).
Domínio Livre – Banda autoral de Paranavaí que reúne influências de rock, samba, soul e MPB. O grupo lançou o EP Juízo Final, criou o Domínio Livre Sunset Festival e já participou de diversas edições do FEMUP e do Festival João Rock. A banda é formada por Núbia Rafaela (vocal), Ginaldo Balbo (trompete), Arthur Bellanda (saxofone), Bruno Alecio (guitarra), Thiago Guglielmi (guitarra), Douglas Batista (contrabaixo) e Paulo César de Oliveira Júnior (bateria).
Panndora – Formada em Maringá no ano 2000, é uma das principais representantes do heavy metal paranaense, com reconhecimento nacional e internacional e participações em importantes festivais. A formação atual reúne Camila Granger (vocal), Adrismith (bateria), Luana Bomb (guitarra), Rebeca Rastelli (baixo) e Luana Maran (guitarra).
Urupê – Trio instrumental paranaense criado em 2024, que mistura rock alternativo, jazz moderno, noise e influências da música brasileira e latino-americana. O grupo é formado por Luana Santana (bateria), Natália Gimenes (contrabaixo) e Hugo Ubaldo (guitarra).
Orquestra Municipal de Paranavaí – Sob a regência do maestro Luciano Torres, a Orquestra apresentará o quarto concerto da Temporada 2026 com um repertório dedicado ao rock, unindo a sonoridade dos instrumentos de concerto aos grandes clássicos do gênero. O grupo conta com Márcio Rodrigo (trompete e auxiliar de maestro); os saxofonistas Alessandro Marcelino, André dos Anjos, Bruno Parpinelli Miranda e Glebson Elvis Ribeiro; os trompetistas Maicon Cruz, Matheus Machado e Pedro Negrão; os trombonistas Hudson Bomfim, Manoel Feliciano, Marcos Sala e Jhonata Batistão; Pedro Enrique Ribeiro (guitarra); Vinícius Lisboa (contrabaixo); Bruno Cardoso e Glaudemir Ribeiro (bateria); e os cantores Núbia Rafaela e Ricardo Yuki.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí