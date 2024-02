Samba na Praça será realizado no dia 11 de fevereiro

Vem aí mais uma edição do Samba na Praça, evento realizado pelo município de Paranavaí, através da Fundação Cultural. Marcado para o dia 11 de fevereiro, o evento estará cheio de música e diversão, sendo realizado mais uma vez na Praça dos Pioneiros.

O Samba na Praça contará com atividades lúdicas, desenho, pintura, confecção de máscaras, desfile de fantasias para crianças, que começarão a partir das 17h. Mais tarde, a partir das 18h30, é hora de muita música ao vivo com o Grupo SEMSE, um dos grandes representantes nos gêneros samba e pagode em Paranavaí e região. É um grupo com mais de 20 anos de trajetória cultural que vai levar um show em ritmo de samba e outras canções já tradicionais para agradar a todas as idades.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí