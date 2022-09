Show "Marquinhos Diet - Homenagens" terá três dias de apresentações gratuitas

Começa neste fim de semana a programação dos projetos aprovados e financiados com recursos públicos do Edital de Apoio à Cultura – Concurso nº 01/2022 – Fundo Municipal de Cultura, promovido pela Fundação Cultural de Paranavaí. Ao todo, 12 projetos foram premiados e serão apresentados de setembro a dezembro, em espaços públicos da cidade, em forma de espetáculos de música e teatro, cursos de artes e projetos de criação e difusão cultural.

Nesta sexta, sábado e domingo (dias 2, 3 e 4 de setembro), um dos espetáculos de música premiado na Categoria Circulação, terá três sessões gratuitas em diferentes locais. O show “Marquinhos Diet – Homenagens” será realizado nos seguintes locais e horários: sexta-feira, dia 2, na Praça dos Pioneiros, às 18h; sábado, dia 3, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade, às 20h; e domingo, dia 4, no Parque Ouro Branco, às 18h.



Sinopse – “Marquinho Diet – Homenagens” é um show em homenagem a grandes compositores da MPB (autores brasileiros como Sérgio Sampaio, Arnaud Rodrigues, Raul Seixas, Cátia de França e Ataulfo Alves) com uma pitada de músicas autorais do artista Marquinhos Diet.

Sobre o Artista – Marquinhos Diet é um cantor e compositor paranaense com quatro discos gravados. Foi vencedor de alguns festivais pelo país, como o FestValda/SP cuja música campeã, “Efeito Pretérito”, teve clipe dirigido pela cineasta Tizuka Yamasaki. Além de suas composições, Marquinhos interpreta vários compositores como Sérgio Sampaio, Raul Seixas e Lou Reed. Acaba de lançar em todas as plataformas digitais o seu novo álbum, “Dentro do BangBang”, que traz a participação do guitarrista de Raul Seixas, Rick Ferreira.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí