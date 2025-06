Sucessos das décadas de 70, 80 e 90 animam o Flashback na Praça no próximo domingo

Os amantes da boa música e das décadas de ouro já têm compromisso marcado. No próximo domingo, dia 22 de junho, a partir das 15h, a Praça da Xícara será palco de mais uma edição do Flashback na Praça. O evento, promovido pela Fundação Cultural, promete embalar a tarde com os melhores sucessos dos anos 70, 80 e 90.

Além de proporcionar um momento de lazer e diversão para a comunidade, o Flashback também valoriza os artistas locais, reunindo DJs que marcaram época na cena musical da cidade e da região. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade.

“O Flashback na Praça integra as ações do Edital de Credenciamento Viva Cultura, um chamamento público que permite à Fundação Cultural contratar fazedores culturais locais para apresentações em diversos eventos da cidade. A proposta é valorizar os artistas, democratizar o acesso à cultura e oferecer entretenimento de qualidade para a população”, destacou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

LINE-UP - Entre as atrações confirmadas estão os DJs Fernando Matarazzo, Gho, Sono e Bokka Jr., todos credenciados por meio do Edital de Credenciamento Viva Cultura, iniciativa da Fundação Cultural que seleciona artistas para se apresentarem em eventos promovidos ou apoiados pelo município.

Além deles, o evento também contará com a participação especial dos DJs convidados Cacau, Jorginho, Magrão e Nelsinho, que prometem completar a festa com muita música, nostalgia e animação.

DJ Fernando Matarazzo - Com mais de 30 anos de carreira, é referência em festas temáticas como “No Tempo das Brincadeiras Dançantes”. Atua em eventos no Noroeste do Paraná, interior de São Paulo e é presença constante em tradicionais festas de Paranavaí, como o Baile de Aleluia do Clube SPDC.

DJ Sono - Atuando desde 1994, tem passagens por diversas casas noturnas da região e participa de eventos tradicionais, como Flashback no Aeroporto, Porão is Back e No Tempo das Brincadeiras Dançantes. Seu repertório inclui hits das décadas de 70, 80, 90 e 2000.

DJ Bokka Jr. - Um dos pioneiros da cena musical de Paranavaí, acumula mais de 35 anos de experiência em festas sociais, públicas, corporativas e apresentações em rádios. Seu setlist é marcado pela variedade e bom gosto, indo dos clássicos do flashback até sucessos mais atuais.

DJ Gho - Com mais de 26 anos de trajetória, iniciou sua carreira no Max Som e se consolidou como um dos DJs mais procurados da região. Gho é especialista em criar atmosferas nostálgicas, misturando os maiores sucessos das décadas de 80, 90 e 2000, sempre com muita interação e sensibilidade para ler o público.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí