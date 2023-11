Antropólogo colombiano apresenta caso de Medellín em palestra nesta quarta-feira

A cidade colombiana de Medellín, que na década de 1980 ficou conhecida mundialmente pelo tráfico de drogas e assassinatos, hoje é referência em transformação. A cidade se tornou modelo de modernização graças à união de agentes públicos, da sociedade civil e do público empresarial, entre outros, para ações em áreas como as culturais e as sociais, com a construção de espaços destinados às comunidades.

O caso de sucesso será abordado em palestra nesta quarta-feira (29/11), em Paranavaí, pelo antropólogo, pesquisador social e gestor de políticas sociais, o colombiano Santiago Uribe. O também consultor internacional possui mais de 20 anos de experiência na concepção e gestão de programas e de projetos de desenvolvimento.

O evento, que terá como tema “Desenvolvimento local: a força dos agentes de transformação”, será realizado às 14h, no Sebrae/PR, localizado na Rua Sousa Naves, nº 1.927. A atividade é voltada a gestores municipais e a agentes de transformação, que podem se inscrever para participar gratuitamente pelo formulário on-line: https://forms.office.com/r/ZznhgH22pJ.

Segundo a consultora do Sebrae/PR, Narliane de Melo Martins, o objetivo é inspirar as lideranças locais e fomentar iniciativas transformadoras.

“Medellín era conhecida por ser violenta, e, com inovações e políticas públicas, envolvendo várias lideranças, o resultado foi fantástico, com a resolução dos problemas e a promoção do desenvolvimento. Queremos mostrar que é possível transformar a realidade coletiva de forma organizada e estruturada”, comenta a consultora.

O evento é uma realização do Sebrae/PR, do Sistema Regional de Inovação (SRI) e do Conselho de Desenvolvimento de Paranavaí (Codep), no Território Costa Noroeste.

Segundo a arquiteta e urbanista da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Paranavaí e participante do plenário do Codep como representante do Poder Público, Fernanda Lima Lanziani, a expectativa é que Paranavaí se desenvolva com ordenamento territorial e investimentos aplicados de forma acertada.

“Nesse sentido, o intercâmbio de informações, com a experiência de lugares com ações que mudaram a realidade do setor econômico, é importante para subsidiar futuras ações e planejamento do Codep, de forma a melhorar as tomadas de decisão em prol do município”, diz Fernanda.

Com presença confirmada no evento, Aurélio Maldonado é exemplo de quem trabalha pela transformação, atuando como agente de desenvolvimento em Nova Londrina, há dez anos. O servidor de carreira, contador e especialista em Gestão Administrativa Pública programa uma visita a Medellín, no próximo ano.

Em sua função, Maldonado tem se dedicado à melhoria da qualidade de vida da comunidade, promovendo o crescimento econômico, social e cultural, ao identificar necessidades, planejar e implementar estratégias para abordar tais demandas e ao colaborar com as diversas partes interessadas para alcançar metas comuns.

“Trabalhamos pelo desenvolvimento nos campos econômico, social, promovemos a participação comunitária e para reduzir disparidades sociais. Buscamos a colaboração com diferentes partes interessadas, desde o governo local a organizações. Passamos por capacitações diariamente, com diversas ferramentas estratégicas para alavancar nosso município”, relata Maldonado.

Programação na região

Umuarama (Território Arenito Caiuá)

Seminário de desenvolvimento econômico - Umuarama 2050

Quarta-feira (29), às 19h30, no Sicoob Administrativo, na Avenida Padre Germano nº 3.382

Realização: Sebrae/PR, Conselho de Desenvolvimento de Umuarama e Prefeitura de Umuarama

Inscrições: (44) 99923-7699

Cianorte (Território Médio Noroeste)

Reflexões sobre a experiência de Medellín: a cidade mais inovadora do mundo

Quinta-feira (30), às 14h, no Diamond Hotel, na Rua Constituição, nº 289

Realização: Sebrae/PR e Associação dos Municípios do Médio Noroeste do Estado do Paraná (Amenorte)

Inscrições: https://bit.ly/3so9sEN

Nova Esperança (Território Terra Roxa)

Reflexões sobre a experiência de Medellín

Quinta-feira (30), às 19h30, na Associação Comercial e Empresarial de Nova Esperança (Acine), na Rua Vereador José Felipe Elias, nº 635

Realização: Sebrae/PR, Governo Municipal de Nova Esperança, Sala do Empreendedor, Acine e Sustentabilidade, Educação e Futuro de Nova Esperança (Sedene).

Inscrições: (44) 3252-4242

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR