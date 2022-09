Cultura do urucum será atração de encontro de agricultura em Paranacity

No dia 29 de setembro, será realizado em Paranacity, na região noroeste do Paraná, o “Encontro da Agricultura Familiar e da Cultura do Urucum”, voltado para produtores de urucum do município, com o lançamento do slogan “Paranacity – Capital do Urucum do Paraná”, detalhamento do projeto para a conquista da Indicação Geográfica (IG) e palestras de capacitação. O evento será no auditório do Sindicato Rural, na Rua Pedro Paulo Venério, 973, das 13h às 22h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (44) 3463-8101.

Realizado pelo Sebrae/PR, Prefeitura e Câmara Municipal de Paranacity, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), o encontro contará com a presença de autoridades locais e de especialistas na cultura e no processamento do urucum, fruto cuja semente contém propriedades coloríficas, culinárias e medicinais.

Segundo o consultor do Sebrae/PR, Luiz Carlos da Silva, o urucum se destaca pela sua influência econômica na região levando em conta que é cultivado em Paranacity desde a década de 1980. Hoje, são cerca de 600 hectares plantados, sendo a maioria cultivada em pequenas propriedades. A produção anual gira entre 600 até 700 toneladas.

O engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura Municipal e chefe da unidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de Paranacity, André Luiz Moron, destaca que, no evento, os participantes conhecerão mais sobre melhoramento genético, novas variedades, manejo de cultura, colheita e armazenagem.

“Com o evento, pretende-se fomentar e difundir o conhecimento sobre a cultura do urucum, visando a ampliar o plantio, o volume de produção e também a qualidade do produto. O fruto representa uma alternativa viável de renda e geração de emprego para os pequenos agricultores locais e regionais”, comenta.

Como a cultura se desenvolveu bem e se popularizou entre os agricultores locais, o município ficou conhecido informalmente como a “Capital do Urucum do Paraná”. Agora, em um esforço para potencializar a produção, tornando os produtores mais competitivos, a Lei Municipal nº 2.501/2022 oficializa o slogan no evento.

Na ocasião, os agricultores também conhecerão detalhes do projeto que tem como objetivo conquistar, para o urucum da cidade, a IG, reconhecimento obtido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para produtos que se distinguem por suas características. O urucum do município se destaca por possuir alto teor de bixina, o principal pigmento presente nas sementes, isso em razão da variedade comumente plantada, do tipo de solo e clima.

As palestras serão realizadas por pesquisadores e técnicos, que irão abordar os temas “Diversidade genética e cultivo do urucum”, “Práticas de cultivo adotadas por produtores de urucum na região S.J.P.D’Alho”, “IG do urucum de Paranacity” e “Meu papel na geração de resultados extraordinários”.

Programação

As atividades começarão a partir das 13h, com cadastramento e abertura.

14h – “Diversidade genética e cultivo do urucum” – Eliane Gomes Fabri, professora doutora, pesquisadora científica e diretora do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento de Horticultura do Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

15h – “Práticas de cultivo adotadas por produtores de urucum na região S.J.P.D’Alho – visando aumento de produtividade” – Roberto Hissao Arakaki, engenheiro agrônomo com 17 anos de experiência na área de assistência técnica e extensão rural.

16h30 – “IG do urucum de Paranacity” – Laryssa Kamille Gugelmin Purkott, da empresa responsável pelo processo pela conquista da IG.

17h – “Processamento do urucum” – Paulo Roberto Nogueira Carvalho, doutor em Química pela Universidade de Campinas e pesquisador científico do Instituto de Tecnologia de Alimentos.

18h – Lançamento do slogan “Paranacity Capital do Urucum do Paraná”/Lei Municipal nº 2.501/2022.

18h15 – “Meu papel na geração de resultados extraordinários” – João Carlos de Oliveira, consultor empresarial nas áreas motivacional e qualidade de vida e administrador de empresa.

19h15 – Encerramento e confraternização.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR