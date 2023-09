Estão abertas as inscrições para o 1º Encontro Intersetorial de Saúde Mental de Paranavaí

Nos dias 10 e 11 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar o 1º Encontro Intersetorial de Saúde Mental de Paranavaí no Centro de Eventos da Unespar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de outubro através do link https://bit.ly/45UDL4j, mas é importante lembrar que as vagas são limitadas.

O Encontro é aberto à participação de trabalhadores do SUS (Sistema Único de Saúde), trabalhadores do SUAS (Sistema Único da Assistência Social), trabalhadores da Educação, comunidade acadêmica e outros interessados. O objetivo do evento é promover um espaço de troca de conhecimentos e discutir as problemáticas e as diferentes formas de enfrentamento construídas no cotidiano das práticas no campo da saúde mental. Os participantes que tiverem frequência mínima de 75% receberão certificado com carga horária de 16 horas.

Confira a programação completa do 1º Encontro Intersetorial de Saúde Mental de Paranavaí:

1º dia – 10 de outubro (das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30)

- Abertura

- Palestra: Intersecções entre Direito Civil e Saúde Mental

- Palestra: Intersecções entre Direito Penal e Saúde Mental

- Mesa redonda: Saúde Mental e a justiça - os desafios do trabalho em rede

- Palestra: Saúde Mental X Doença Mental

- Palestra: Estratificação de risco em Saúde mental

2º dia – 11 de outubro (das 9h às 12h e da 14h às 16h30)

- Palestra: Breve apresentação dos serviços especializados em Saúde Mental no Município de Paranavaí

- Palestra: Plano Municipal de Prevenção, atendimento e pósvenção do suicídio e autolesão provocada.

- Palestra: Saúde Mental: APS e o trabalho em equipe

- Mesa redonda: Intervenções em saúde mental

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí