Estão abertas as inscrições para o Talking TEA, um bate-papo com quem (con)vive com o Autismo

Neste “Abril Azul”, mês de conscientização sobre o autismo e visibilidade ao TEA (Transtorno do Espectro Autista), a Prefeitura de Paranavaí está coordenando várias ações especiais para mobilizar a comunidade ao redor do tema. Na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, acontece o Talking TEA, um bate-papo com três mulheres que convivem com o Autismo em diferentes realidades. A programação será presencial na Casa da Cultura, a partir das 19h30, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Prefeitura (https://www.youtube.com/@PrefeituradeParanavai). Por conta do espaço limitado, para participar presencialmente do bate-papo é necessário fazer inscrição antecipadamente através do link https://www.sympla.com.br/talking-tea__2400188

O Talking TEA contará com a participação de três convidadas especiais: a designer Érica Mello (diagnosticada com Asperger aos 7 anos de idade); a médica Taís Reche (com diagnóstico tardio, aos 30 anos, de TEA nível 1 de suporte, superdotação/altas habilidades – dupla excepcionalidade); e a presidente do Centro de Atendimento ao Autismo de Paranavaí, Gisele Makino (mãe atípica da Alice, de 11 anos, diagnosticada com TEA nível 3). A mediação do bate-papo ficará por conta da jornalista Keila Metz e da psicóloga Sarah Milani.

Doação de brinquedos – Quem for assistir ao Talking TEA presencialmente também terá a oportunidade de ajudar o trabalho que é feito no CAPS-i (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) de Paranavaí com as crianças autistas. No dia do bate-papo haverá uma caixa preparada para receber doações de brinquedos pedagógicos ou brinquedos musicais que possam ser utilizados nas terapias com os pacientes.

Quem quiser, também pode levar as doações diretamente no CAPS-i, a qualquer tempo. O Centro de Atenção Psicossocial Infantil fica na Rua Luís Spigolon, 1811 – Centro. O telefone para contato é o 3423-2466.

Programação do Abril Azul – Além do Talking TEA, a Prefeitura está organizando mais duas grandes atividades para o Abril Azul. No dia 16 de abril (terça-feira), às 8h, professores da rede municipal de ensino e professores da APAE, que trabalham diretamente com alunos autistas, vão participar de uma palestra sobre “Os desafios de trabalhar com o TEA”, na Secretaria Municipal de Educação.

E no dia 27 de abril (sábado), o município vai reunir vários parceiros para realizar a Feira Azul, um dia de atendimentos especiais para pais, mães e pacientes do TEA. Os serviços estarão disponíveis das 8h às 12h, na Escola Municipal Cecília Meireles, em frente à Praça da Xícara.

