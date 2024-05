Inscrições para a I Semana de Enfermagem de Paranavaí vão até o dia 10

Estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 10 de maio, as inscrições para a I Semana de Enfermagem de Paranavaí: unindo forças para o coexistir e existir de enfermagem. O evento será realizado de 13 a 15 de maio em alusão às comemorações do Dia do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem, com uma programação repleta de palestras e minicursos que irão articular o conhecimento técnico e científico da área. Para se inscrever, basta acessar o link: https://bit.ly/3wgZeIh

O objetivo da Semana de Enfermagem é debater o papel atual da enfermagem e a necessidade de romper “bolhas” para resistir e coexistir. O tema é inspirado no definido pela Associação Brasileira de Enfermagem para este ano, destacando os desafios para a consolidação da profissão e sua posição no cuidado e na atenção à saúde da população. A ideia é fortalecer a enfermagem do município de Paranavaí e região através de debates e troca de experiências entre serviços e instituições de ensino.

Segundo a equipe organizadora, “os participantes podem esperar um evento rico em conhecimentos técnicos e científicos de Enfermagem, incluindo as principais instituições formadoras de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do município de Paranavaí, além dos serviços de saúde. O evento é uma oportunidade única para debater a nível municipal o papel da Enfermagem, seus desafios e potencialidades e refletir sobre a profissão frente a sociedade atual.”

A I Semana de Enfermagem de Paranavaí é um evento inédito e foi organizado pela coordenação e os professores do Colegiado de Enfermagem da Unespar, Campus Paranavaí; coordenadoras dos cursos de Enfermagem da UniFatecie e Unipar; dos cursos Técnicos em Enfermagem da Unidade Polo e SENAC; com a coordenação de enfermagem dos Hospitais Santa Casa de Paranavaí e Unimed Paranavaí, e da Prefeitura Municipal de Paranavaí.

Confira a programação completa do I Seminário de Enfermagem:

Segunda-feira - 13 de Maio

- 08h30 às 11h

Minicurso 1: Registros de Enfermagem: qualificando a Consulta de enfermagem

Profa. Dra. Dandara Novakowski Spigolon

Local: Unespar

Minicurso 2: Planejamento de atividades educativas em saúde

Profa. Dra. Célia M. G. Labegalini

Local: Unespar

Minicurso 3: O uso dos óculos de realidade virtual aplicado ao ensino em saúde

Profa. Ms. Camila Siqueira Floresta Lehmkuhl

Local: SENAC

- 14h às 17h30

Minicurso 4: Leitura e interpretação de exames laboratoriais para enfermeiros

Profa. Dra. Drielly Valle

Local: Unespar

Minicurso 5: Enfermagem baseada em evidências

Ms. Nitza Ferreira Muniz

Local: Unespar

Minicurso 6: O uso dos óculos de realidade virtual aplicado ao ensino em saúde

Profa. Ms. Camila Siqueira Floresta Lehmkuhl

Local: Senac

Minicurso 7: Laser e Ozonioterapia no tratamento de feridas

Enfermeira Francieli Regueira

Farmacêutica Suyane Braga

Local: Unespar

- 19h às 19h30

Credenciamento

- 19h30 às 20h30

Abertura do evento

Orquestra Municipal de Paranavaí

Mesa de autoridades

- 20h30 às 21h15

Palestra: Transformando vidas por meio da educação profissional

Enf. Esp. Fernanda Della Coletta Pereira - Senac/PR

Coquetel de abertura

- 21h45 às 22h30

Palestra: O papel da enfermagem no Sistema Único de Saúde

Enf. Ms. Adriana Fortaleza Rocha da Silva -DGTES/Ministério da Saúde

Encerramento

Terça-feira - 14 de Maio

- 08h30 às 11h

Minicurso 8

: Simulador de velhice

Profa. Renata Suk Cavasin Barela

Local: Senac

Minicurso 9: Inovações e Tecnologias em Feridas

Enf. Vanessa Neckel

Local: Unespar

Minicurso 10: Punção intravenosa periférica e administração de medicamentos: atualização para enfermagem

Profa. Dra. Gabriela Varela e Profa.

Esp. Andréia Queiroz

Local: Hospital Santa Casa

- 14h às 17h30

Minicurso 11: Intercorrências do tratamento de Hemodiálise

Enf. Geosmar Martins de Oliveira

Local: Unespar

Minicurso 12: Tuberculose na Atenção Primária: Protocolo de Enfermagem

Enf. Maria da Penha Francisco

Local: Unespar

Minicurso 13: Simulador de velhice

Enf. Renata Suk Cavasin Barela

Local: Senac

Minicurso 14: Trombofilia gestacional: diagnóstico precoce e o papel da enfermagem na assistência obstétrica

Profa. Dra. Rebeca Rosa de Souza

Local: Unifatecie

- 19h às 19h30

Credenciamento

- 20h às 21h15

Palestra: Romper “bolhas” no mundo atual para o resistir e o coexistir da Enfermagem

Enf. Ms. Olga Laura Giraldi Peterlini - ABEN/PR

- 21h30 às 22h30

Palestra: Integração ensino-serviço-comunidade e a produção de conhecimento

Profa. Dra. Vanessa Denardi Antoniassi Baldissera - UEM

Encerramento

Quarta-feira - 15 de Maio

- 08h30 às 11h

Minicurso 15:

Enfermagem estética como nicho de atuação profissional na atualidade

Profa. Dra. Flávia Sierra de Souza e

Prof. Dr. Eduardo Rocha Covre

Local: Unespar

Minicurso 16: Diálise Peritoneal e suas vertentes frente a enfermagem

Profa. Dra. Gabriela Varela

Local: Unespar

- 14h às 17h30

Minicurso 17: Simulação realística como método de ensino-aprendizagem: cateterismo vesical

Profa. Dra. Ana Carolina Simões e

Dra. Verônica Francisqueti

Local: Unespar

Minicurso 18: Pré-Natal e Prevenção da Transmissão Vertical

Enf. Maria da Penha Francisco

Local: Unespar

Minicurso 19: Práticas Integrativas e Complementares: Shantala e Aromaterapia

Profa. Raquel Costa Machado

Local: Unipar

- 19h às 19h30

Credenciamento

- 20h às 20h30

Palestra: Contextualizando o trabalho em equipe nos serviços de saúde: umolhar para a enfermagem

Profa. Dra. Hellen Peruzzo - Unespar

- 20h30 às 21h15

Mesa redonda: desafios e perspectivas sobre o processo de trabalho da enfermagem

Mediadora: Profa. Dra. Maria Antônia Ramos Costa - Unespar

- 21h30 às 22h

Processo de revalidação de diploma no exterior: uma experiência de trabalhar fora do Brasil

Enf. Ma. Gabriela Gabassin - Penn Presbyterian Medical Center/EUA

Encerramento

