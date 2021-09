Justiça Restaurativa será tema de Live do Poder Judiciário no próximo dia 21

Esta semana, o prefeito KIQ recebeu em seu gabinete de trabalho a visita da juíza de Direito e coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC Paranavaí), Anacléa Valéria de Oliveira Schwanke. A juíza entregou pessoalmente ao prefeito um convite para a Live “Justiça Restaurativa e Mediação”, que será transmitida pelo canal do CEJUSC Paranavaí no próximo dia 21 de setembro, às 19h30.

Acompanhado do Procurador Jurídico do município, Benjamim Marçal Costa, e da secretária de Educação, Adélia Paixão, o prefeito destacou a importância do tema para o município. “Em setembro de 2019, assinamos um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) com o objetivo de mútua cooperação para o aprimoramento das atividades relativas ao sistema de aplicação de medidas socialmente úteis como substitutivo penal. Também já temos em funcionamento um projeto de Justiça Restaurativa em todas as escolas municipais, além da Unidade de Progressão de Pena (UPPAR) que nos deu a oportunidade de colocar os presos para trabalharem em algumas obras da Prefeitura. Atualmente, a Justiça Restaurativa é prática fundamental nas escolas para a mediação de conflitos e também no âmbito criminal, quando alinhada com o Sistema de Aplicação de Medidas Socialmente Úteis como substitutivo penal, com vistas a promover a preservação da ordem pública através do resgate das prestações sociais alternativas”, enfatizou KIQ.

A Live do CEJUSC Paranavaí com o tema “Justiça Restaurativa e Medição” terá como palestrantes a juíza de Direito da Comarca de Ponta Grossa, Laryssa Angélica Copack Muniz; e o juiz de Direito da Comarca de Toledo, Rodrigo Rodrigues Dias. Para acompanhar a Live, basta acessar o canal do CEJUSC Paranavaí no Youtube, através do link http://gg.gg/livecejusc

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí