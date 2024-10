Kelly Singularidade faz palestra sobre empreendedorismo em Paranavaí no dia 31

A Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, traz para Paranavaí e região, uma super palestra com a empresária, escritora Best-seller, palestrante, mentora e CEO da Singulare, Kelly Singularidade. O tema da palestra é “Empreenda-se: uma lição de crescimento do empreendedorismo”.

Referência na área, Kelly falará sobre como enfrentar os principais desafios do empreendedorismo com dicas práticas para inovar e expandir o seu negócio.

A palestra está marcada para o próximo dia 31 de outubro, às 19h, no Sebrae de Paranavaí (Rua Souza Naves, 1927). A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Por isso, é necessário fazer inscrição antecipadamente através do link: https://forms.office.com/r/sMJN6UKETa

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí