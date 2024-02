Paranavaí realiza 1º Simpósio de Segurança Pública com participação das Guardas Municipais de todo o Estado

Nesta terça-feira (27/2), foi realizado o 1º Simpósio de Segurança Pública, em comemoração aos oito anos de início das atividades da Guarda Municipal em Paranavaí. O evento foi coordenado pela Prefeitura de Paranavaí, através da Guarda Municipal, em parceria com o CONGECEP (Conselho Estadual de Gestores Municipais de Segurança Pública e Comandantes de Guardas Municipais do Paraná).

“O trabalho da nossa Guarda Municipal dispensa comentários. Quando falamos em segurança pública em Paranavaí, vemos a GM fazendo um excelente trabalho integrado com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Em recentes pesquisas de opinião feitas sobre os principais problemas da cidade, a segurança pública hoje não figura entre os primeiros e mais graves problemas indicados pela população. Isso mostra o grande impacto que tem atuação da Guarda Municipal em Paranavaí, juntos com as polícias. A segurança pública é um dos nossos pilares, inclusive para atração de investimentos para a cidade. Por isso, não medimos esforços para deixar a GM bem equipada, com viaturas e armamento. Existem desafios, mas temos certeza de que hoje, sem a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar não teriam como dar continuidade a esse trabalho que está sendo realizado, pelo treinamento que a GM tem, pela capilaridade e o contato mais próximo da população. Isso faz toda a diferença”, destacou o prefeito de Paranavaí, delegado KIQ.

Segundo o presidente do CONGECEP, Ivan Quartaroli, “hoje temos 34 Guardas Municipais formadas no Paraná e outras três em processo de formação. Um estado com quase 400 municípios e apenas 34 GMs formadas. No entanto, dentro da segurança pública, a Guarda Municipal é a segunda maior força de segurança do Estado. Só assim é possível perceber a importância que as Guardas têm dentro de seus municípios, e às vezes até nas regiões ao seu redor. A municipalização da segurança pública é um caminho que se começou a trilhar e dificilmente tem volta. Porque, às vezes mesmo sem os recursos do Estado ou da União, o município é quem tem a capacidade de fornecer especificamente dentro da área de segurança aquilo que sua população precisa. Vemos uma diferença brutal nas localidades onde se tem a Guarda atuante. E temos que sempre lembrar da força que temos juntos, porque na área de segurança pública, nada se divide, tudo se soma”, enfatizou.

Palestrando sobre Segurança Pública Básica, o presidente da AGM Brasil (Associação das Guardas Civis Municipais do Brasil), Reinaldo Monteiro, “segurança pública é um conceito que viemos trabalhando há algum tempo; inclusive já apresentamos como proposta de política pública nacional em Brasília em 2021 para o então Ministro da Justiça. É um tema suprapartidário, não tem viés ideológico, não tem bandeira política. É um conceito desenvolvido para facilitar a vida do cidadão. Segurança Pública ainda é um mito para a sociedade. Para quem é da área eu não preciso explicar qual o papel da Guarda Municipal; mas para a sociedade existe uma grande interrogação na cabeça das pessoas. E a sociedade precisa entender o que é segurança pública, saber qual o seu direito em relação à segurança pública e quem é que pode prover esse direito”, pontuou.

O 1º Simpósio de Segurança Pública de Paranavaí contou com a presença dos Comandantes das Guardas Municipais de Londrina, Arapongas, Altônia, Maringá, Sarandi, Guaíra, São Miguel do Iguaçu, Umuarama e Iporã; além dos secretários de Segurança Pública de Iguaraçu, Londrina, Umuarama, Arapongas, Toledo, Sarandi, Maringá e Barueri-SP. Também participaram da abertura do evento, o vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi; o coronel Pedro Ramos; o delegado chefe da 8ª SDP, Luiz Carlos Manica; o Defensor Público, Dr. Guilherme de Souza Rebelo; o promotor do Ministério Público, Robertson Fonseca; e o presidente do Conselho Municipal de Segurança de Paranavaí, Renato Kennedy.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí