Paranavaí vai receber palestrante de sucesso para falar sobre empreendedorismo

O município de Paranavaí vai receber no dia 30 de agosto a palestrante Uliana Ferreira, CEO do Instituto Dona do Negócio, para uma palestra para inspirar empreendedores. Quem sonha em transformar suas ideias em um negócio de sucesso e descobrir os segredos do empreendedorismo não pode perder essa oportunidade.

A palestra será realizada no Sebrae de Paranavaí, que fica na Rua Souza Naves, nº 1927. A palestra está marcada para às 20h no dia 30 de agosto. As vagas são limitadas, portanto, os interessados devem confirmar sua presença através deste link: https://forms.office.com/r/GfPKfFA9b1.



Palestra Dona do Negócio - Uliana Ferreira





Sobre a palestrante – Uliana Ferreira é formada em Administração e Marketing. Fundadora da comunidade A Dona do Negócio, a primeira plataforma de educação empreendedora social para mulheres do Brasil, a autora tem MBA em Executive Coaching e é master coach trainer pela The Inner Game International School.

Com mais de 20 anos de experiência no varejo, atua como executive & business coach de gestores e times de vendas de empresas milionárias e já formou mais de mil líderes na metodologia coaching. Analista de perfil comportamental e especialista em estratégias para aceleração de resultados, a autora desenvolveu a técnica Mapa de Comportamento de Compra, que possibilita identificar como cada perfil de cliente efetua uma decisão de compra.

Palestrante e cantora, Uliana é mentora de empresárias e lideranças que buscam crescimento pessoal, profissional e liberdade por meio da realização de seus sonhos. Sua missão é conscientizar o maior número de mulheres possível de que atitudes mudam histórias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí