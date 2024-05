Pint of Science Brasil! O maior festival de divulgação científica do mundo!

O Pint of Science está entre os maiores festivais de divulgação e popularização da ciência, ocorre simultaneamente em várias cidades no Brasil e ao redor do mundo. Tem como principal objetivo, levar o conhecimento de forma leve e descontraída ao grande público, por meio da saída dos cientistas do interior de suas universidades e institutos de pesquisa para abordar temas científicos relevantes e de interesse popular em locais inusitados como por exemplo bares e restaurantes. Em 2023, o evento ocorreu simultaneamente em 24 países e 120 cidades brasileiras, tendo a participação de mais 84 mil pessoas. Neste mesmo ano, na região sul do Brasil, o evento foi sediado em 14 cidades e 32 locais, reunindo mais de 5 mil participantes e 139 pesquisadores.

Em 2024, o festival ocorrerá em 25 países e mais de 179 cidades brasileiras e Paranavaí foi aprovada, pela primeira vez, como cidade participante nesta edição. A comissão organizadora do evento é composta por docentes e estudantes do IFPR campus Paranavaí, e membros colaboradores da UNESPAR e UNIFATECIE, que reúnem-se semanalmente para planejar as ações em prol do festival.

Em Paranavaí, o evento ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de maio e contará com a presença de palestrantes renomados que desenvolverão atividades dinâmicas para abordar temas de grande importância para toda a comunidade. No dia 13 de maio o evento será realizado na lanchonete do clube campestre e tema abordado será sobre educação financeira e investimentos. Já no dia 14 de maio, o evento ocorrerá no Nicolau Bar, e o tema trabalhado será saúde mental. Por fim, no dia 15, o evento será na Pizzaria Pernambuco’s e o tema abordado será inteligência artificial e robótica. As atividades do evento começarão sempre as 19h30 com término previsto para 21h30.

As inscrições poderão ser realizadas até 11/05/24 no site https://www.even3.com.br/pint-of-science-paranavai-449679

Haverá certificação para os participantes inscritos e sorteio de brindes durante o evento!

Atenção: Ao realizar a inscrição, verifique a categoria de público que você se encaixa (Público do IFPR; Público da UNIFATECIE; Público da UNESPAR ou comunidade externa)

A programação completa do evento pode ser conferida no site nacional do Pint of Science: https://pintofscience.com.br/events/paranavai

Fonte: Instituto Federal do Paraná - Paranavaí