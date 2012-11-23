Semana do Meio Ambiente tem início com palestras em escolas municipais

Junho é conhecido pelas mobilizações voltadas à conscientização ambiental. Em Paranavaí, a Semana do Meio Ambiente começou nesta segunda-feira (1º) com palestras para estudantes da rede municipal de ensino.

No período da manhã, a palestra foi realizada na Escola Municipal Profª Noêmia Ribeiro do Amaral, realizada pela assistente administrativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Bianca Bruning.

À tarde, os alunos da Escola Municipal Ilda Campano Santini receberam a bióloga do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental (Sica), Giovana Frare, que abordou a destinação correta dos resíduos e a responsabilidade ambiental.

"Durante a palestra, trabalhamos de forma interativa a conscientização sobre os resíduos, a separação correta do lixo e o impacto que cada pessoa tem no meio ambiente. Queremos sensibilizar as crianças desde cedo para que elas compreendam sua responsabilidade ambiental e se tornem agentes de transformação. A proposta foi apresentada de maneira lúdica, com a personagem Ota, uma lontrinha criada para aproximar o tema dos alunos do Ensino Fundamental. A expectativa é que esse conhecimento também chegue às famílias, para que as crianças compartilhem o que aprenderam com pais, responsáveis e amigos", ressaltou a bióloga.

A Semana do Meio Ambiente terá continuidade nesta terça-feira (2), às 14h, na Escola Municipal Dr. José Vaz de Carvalho. A palestra será ministrada pela assessora administrativa da Coopervaí, Vera Márcia Teixeira de Lima.

Na quarta-feira (3), a programação seguirá com uma palestra para estudantes da Unifatecie, na Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí (Aciap). O encontro contará com a participação da advogada e consultora em Sustentabilidade Empresarial, Dra. Marcela Thomaz, que possui experiência internacional na área.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí