Éffeta 2025: Município apoia a realização do evento

Nesta segunda-feira (10/3), o prefeito Mauricio Gehlen recebeu membros da Comunidade Católica Emanuel: o presidente Márcio Manso, o padre Adão Dias Martins (fundador) e os assessores Camila Piloneto e Rodolfo Lopes. Durante a reunião, ficou definido que o município, por meio de suas secretarias, dará apoio à organização do evento.

A 19ª edição do Éffeta acontecerá no dia 8 de junho, às 9h, no Parque de Exposições de Paranavaí.

“Tivemos uma conversa muito produtiva com o prefeito Mauricio. Apresentamos um panorama do que já foi resolvido e solicitamos apoio em outras demandas. Saímos da Prefeitura muito animados com tudo o que ouvimos”, afirmou o padre Adão.

Este ano, o Éffeta contará com a participação do Frei Gilson e da Irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed. “São nomes de destaque nacional, muito presentes na internet e na TV Canção Nova”, acrescentou o padre.

O prefeito Gehlen destacou a importância do evento para o município. “Reafirmo meu compromisso com o Éffeta. Sabemos de sua relevância, ainda mais com a vinda de dois convidados de renome nacional. É um evento que reúne muitas pessoas movidas pela fé, vindas de várias cidades da região. A administração municipal dará total apoio”, declarou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí