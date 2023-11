Acine e Sebrae/PR realizam palestra para empreendedores em Nova Esperança

Por meio do Ponto de Atendimento ao Empreendedor (PA), a Associação Comercial e Empresarial de Nova Esperança (Acine) e o Sebrae/PR oferecem a palestra “O poder da experiência”, no dia 22 de novembro, em Nova Esperança. A atividade ocorrerá no Salão Paroquial de Nova Esperança, na Rua Professor Laerte Munhoz, nº 16, às 20h. Para associados da Acine, o ingresso custa R$ 25,00 e para não-associados, R$ 40,00. As inscrições são pelo link: https://tinyurl.com/2bur3fxw.

Na palestra, por meio de uma linguagem poética e performática, o palestrante especialista em marketing, Fernando Kimura, convidará o público a prestar atenção em detalhes que fazem a diferença na experiência do cliente, como o uso das cores e a utilização dos espaços.

Podem participar empresários de micro e pequenas empresas (MPE), microempreendedores individuais (MEI), gerentes, universitários, profissionais liberais, prestadores de serviços, industriais, agropecuários, entre outros.

“Temos expectativa de receber cerca de 500 participantes. O objetivo é que a comunidade replique conhecimento nos âmbitos pessoal e profissional, contribuindo para um desenvolvimento econômico mais sustentável”, diz a presidente da Acine, Leonilda Benália.

Segundo a consultora do Sebrae/PR, Patricia Santini, capacitar os gestores das empresas é uma estratégia indispensável para auxiliar os negócios locais a prosperarem.

“O tema da palestra é experiência. Assim, os participantes poderão pensar na experiência que proporcionam para o seu público. A experiência do cliente é a interação do consumidor na sua jornada de compra, de atendimento. Proporcionar que esse momento seja positivo garante, por exemplo, mais vendas e fidelização”, explica a consultora.

Outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones (44) 3252-4242 ou (44) 99863-6740.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR