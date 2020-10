Circuito Empreendedor vai ajudar quem quer abrir uma empresa

De 9 de novembro a 17 de novembro, Sebrae/PR realizará o Circuito Empreendedor, voltado para pessoas que pensam em empreender, mas não sabem por onde começar. O evento será online, com uma série de workshops que vão auxiliar no planejamento de um negócio próprio. Interessados de Maringá, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão e Umuarama que quiserem se inscrever devem acessar o site da instituição.

De acordo com a consultora do Sebrae/PR, Patricia Santini, empreender pode ser uma oportunidade neste momento de crise causado pela pandemia, mas o interessado precisa analisar se possui perfil empreendedor, alinhar o projeto às tendências e organizar um plano de negócios.

“O empreendedorismo se mostra uma oportunidade em situações diversas. Muitas pessoas perderam empregos, mas podem investir em algo próprio, por exemplo. Porém, é preciso evitar erros. Utilizaremos métodos ágeis, para que ao longo do circuito a ideia possa ser amadurecida”, explica a consultora.

Em duas semanas, estão programados seis encontros em áreas como mercado, viabilidade financeira, modelo de negócios, formalização e tendências. A primeira oficina vai abordar o Guia de Tendências 2020/21 do Sebrae/PR. O material contém um panorama detalhado sobre os rumos do mercado, exercícios de análise e aplicação nos negócios.

Para Patricia, conhecer o futuro do mercado é fundamental, mas é necessário ir além. “Estudaremos o Guia e vamos trabalhar outras reflexões. Com a pandemia, aumentou a procura por suculentas, o que não significa necessariamente que o caminho seja abrir uma empresa na área. Temos que entender o que existe por traz desse comportamento do consumidor”, exemplifica.

O valor da participação tem parte subsidiada. Outras informações podem ser obtidas na página da inscrição.

Confira a programação:

1° encontro: Tendências de negócios

09.11 | das 18h30 às 21h

2° encontro: Mercado

10.11 | das 18h30 às 21h

3° encontro: Modelos de negócios

11.11 | das 18h30 às 21h

4° encontro: Viabilidade financeira

16.11 | das 18h30 às 21h

5° encontro: Empreendedorismo

17.11 | das 18h30 às 21h

Conteúdo sobre Formalização

Duração: 1h30

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae