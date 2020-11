Curso prático de empreendedorismo e inovação recebe inscrições de moradores de Paranavaí

Até o próximo domingo (8/11), empresários, futuros empreendedores e universitários de Paranavaí podem se inscrever para participar da capacitação online Bootcamp Royale. Com o objetivo de contribuir para a retomada econômica no município, a atividade será oferecida gratuitamente, integrando as estratégias do programa Paranavaí 5.0.

A programação conta com encontros nos dias 10, 12, 17 e 19 de novembro, das 19 às 22 horas. Serão aplicadas metodologias vivenciais e práticas, além de dinâmicas com ferramentas e atendimento personalizado para ajudar as pessoas que desejam iniciar um empreendimento, redesenhar o modelo de negócios ou buscam ter uma postura mais empreendedora.

“Ao reforçar a importância da inovação, a expectativa do Sebrae e do programa Paranavaí 5.0 é que sejam criados negócios e soluções que somem para o reaquecimento da economia do município, estimulando diretamente os participantes com seus projetos”, diz a consultora do Sebrae/PR, Rafaela Cristina da Silva.

Nos quatro encontros, os participantes vão percorrer o caminho que existe entre a ideia e a implantação de um projeto, de forma intensiva. Eles serão desafiados a colocar a mão na massa na criação de um modelo de negócios com base nos pilares da colaboração, inovação e sustentabilidade empresarial.

“A capacitação permitirá aos participantes desenvolverem suas ideias e projetos da criação até a execução, ajudando na identificação de clientes, problemas de mercado e apoiando na criação de soluções, bem como na construção de protótipos, canais de venda e modelos financeiros”, detalha a consultora.

Os interessados em participar podem se inscrever pelo link https://bit.ly/35I9hEE. Como o número de vagas será limitado e o curso intensivo, com atendimento personalizado, haverá seleção. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3424-5550.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae