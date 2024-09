Em Paranavaí, programa auxilia quem deseja abrir uma startup

Estão abertas até esta sexta-feira (13/9) as inscrições para o Garage Geração Tec 2024, em Paranavaí. Trata-se de uma jornada gratuita de oficinas para auxiliar quem deseja estruturar uma startup. Podem participar estudantes a partir do nível médio e demais interessados. As inscrições devem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/4efSdYr.

O programa contempla mais de 60 horas de conteúdo, entre tutoriais, mentorias e oito workshops temáticos: análise da ideia; entendimento do problema; modelo de negócio; prototipação da solução; aquisição de usuários; construção do pitch; banca avaliadora; e futuro. Todos terão duração de duas horas e ocorrerão aos sábados. O primeiro deles será neste sábado (14/9), a partir das 9h30.

O estudante de Engenharia Civil, Juarez de Oliveira Neto, participou em 2022 e repetirá a experiência neste ano. Da primeira vez, teve o projeto reconhecido como o melhor da jornada junto à sua equipe, que ganhou um curso de pós-graduação pelo resultado.

“Nossa equipe se profundou no desenvolvimento de um sistema de compra e venda de sobras de materiais de construção. Montamos tudo e, após, falamos com investidores. O projeto está em stand by no momento, mas temos o desejo de novos desafios, o que buscaremos nesta edição do Garage”, diz Juarez.

O Garage Geração Tec 2024 é uma parceria firmada entre Sebrae/PR, UniFatecie e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR - Campus Paranavaí), para potencializar o empreendedorismo inovador e a cultura empreendedora em Paranavaí.

“Trabalhamos para que aqueles que entrarem no programa saiam com uma startup estruturada e com habilidades desenvolvidas para colocar tudo em prática no mercado. Queremos desenvolver a cultura da inovação na nossa cidade”, comenta a consultora do Sebrae/PR, Narliane Martins.

Diretor no Centro Universitário UniFatecie, Daniel de Lima destaca que o programa atinge todos os cursos da instituição de ensino e de outras, entre outros públicos, permitindo uma interação diversa.

“O programa possibilita evolução educacional, pessoal e profissional, o que nos torna responsáveis e parte dessas histórias. É nosso interesse trabalhar a inovação de forma transversal, pensando no desenvolvimento econômico, social e no retorno à sociedade”, observa Daniel.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae Paraná