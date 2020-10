Inovatech 2020 está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Inovatech 2020, evento para universitários, interessados em abrir uma empresa e empreendedores de Paranavaí e região que desejam conhecer sobre tecnologias, criatividade e soluções para aplicar neste momento de transformação do mercado. A programação será nas próximas quarta e quinta-feira (dias 21 e 22) em formato digital. O link para se inscrever, gratuitamente, é o www.inovatechsri.com.br.

O evento é realizado pelo Sebrae/PR e Sistema Regional de Inovação (SRI) Costa Noroeste, Prefeitura de Paranavaí, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Sicoob, Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí (Aciap), Ponto de Atendimento ao Empreendedor, Unifatecie, Unipar, Instituto Federal do Paraná (IFPR), UP Code e Resenhe.

Segundo a consultora do Sebrae/PR, Rafaela Cristina da Silva, o objetivo é promover o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação em Paranavaí.

“Nesta edição não estaremos juntos fisicamente, mas conectados, a fim de contribuir com o ambiente de empreendedorismo e inovação, trazendo aspectos sobre as mudanças do mercado e do consumo. Empresas fecharam ou estão em dificuldade, mas surgiram oportunidades que o evento vai apresentar, além de orientações para abrir ou estruturar um negócio”, explica Rafaela.

Na quarta-feira (21), a abertura será às 19h30, com palestra sobre inovação e criatividade, com a especialista em transformação digital, Martha Gabriel. Ela apresentará estratégias para gerar conexões neste momento em que o digital acabou afastando clientes e contatos empresariais.

Na quinta-feira (22), a partir das 16h30 haverá talk show com Marcelo Farid, assessor para Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), falando sobre como ambientes de inovação podem alavancar negócios e o desenvolvimento local. Na sequência, será a vez de Fábio Vaz e Thiago Martins, que vão abordar profissões do futuro e marketing digital.

O intervalo contará com apresentação da Fundação Cultural de Paranavaí, no Espaço Cultura. Fechará o evento o palestrante Sandro Magaldi, co-fundador da meuSucesso.com, plataforma focada em empreendedorismo.

Além certificado, os participantes do Inovatech terão acesso às inscrições no bootcamp “Empreendedorismo em ação”, uma oportunidade para desenhar ou redesenhar o modelo de negócios de acordo com as tendências atuais.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae