Inovatech 2024 terá palestras de Marco Luque e Igor Coelho

O Inovatech SRI é um evento de inovação e empreendedorismo de Paranavaí e região, que teve sua primeira edição em 2019. O evento que é realizado pelo Sebrae/PR, Sistema Regional de Inovação (SRI) da Costa Noroeste, Prefeitura de Paranavaí, ACIAP e RPC, conta com o apoio de diversas instituições e tem como objetivo promover e estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação em Paranavaí e região.

Em 2024, o Inovatech SRI acontecerá no Centro de Eventos de Paranavaí, nos dias 17 e 18 de outubro. O evento será totalmente presencial e gratuito, com muitas atrações e conteúdos de alto impacto.

A programação vai contar com palestras, minicursos, espaço para exposição de inovações e tecnologias, apresentação cultural, praça de alimentação e concurso de cosplay. Entre os palestrantes estão Marco Luque e Igor Coelho, do Flow.

Iniciativas como o Inovatech SRI contribuem para o desenvolvimento local, além de mostrar novas possibilidades de negócios, gerar conhecimento, promover networking e fortalecer o empreendedorismo e o ecossistema de inovação.

Confira a programação completa:

17/10

15h – Início das exposições

17h – Rodada de negócios da ACIAP

19h – Abertura oficial

19h20 – Apresentação Agroceres Pic

20h – Talk show com Marco Luque

21h – Concurso de Cosplay

18/10

15h – Início das exposições

16h – Workshop associativismo e marketing digital

19h – Apresentação da Secretaria Estadual de Inovação

19h30 – Premiação do Inovathon

19h40 – Talk show com Igor Coelho

20h30 – Concurso de cosplay

21h – Desfile livre de cosplay

21h20 – Divulgação dos vencedores do concurso de cosplay

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí