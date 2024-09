Inovathon abre inscrições para desafio de criação de soluções para o agro, em Paranavaí

De 4 a 6 de outubro, será realizado em Paranavaí, no noroeste do Paraná, o Inovathon 2024, uma maratona para o desenvolvimento de ideias de negócios ou de soluções inovadoras para contribuir ou resolver problemas enfrentados pelo agronegócio da cidade. O evento é voltado para estudantes e demais interessados maiores de 16 anos. As inscrições são gratuitas e podem feitas pela internet.

O Inovathon é uma parceria entre Sebrae/PR, Centro Universitário UniFatecie, Agroceres PIC e Sistema Regional de Inovação Costa Noroeste (SRI Costa Noroeste). Para participar, é preciso formar equipes de no mínimo três e no máximo cinco pessoas e, nos dias de maratona, levar a ideia para lapidar e transformar em uma proposta de negócio que atenda ao agronegócio local.

A programação terá início no dia 4, às 19h, com a apresentação do problema para o qual os times deverão construir uma solução.

“A temática específica ligada ao agronegócio será relevada no início da maratona. Os participantes terão suporte para estruturar as soluções até a banca final, que julgará as melhores propostas”, explica a consultora do Sebrae/PR, Narliane Martins.

Após a avaliação e classificação, as melhores equipes serão reconhecidas e premiadas: o grupo que ficar em primeiro lugar ganhará R$ 5 mil; a equipe que ficar em segundo, levará R$ 3 mil; quem ficar em terceiro, receberá R$ 2 mil.

“Queremos fortalecer a cultura da inovação na cidade ao mesmo tempo em que integramos instituições, promovendo o desenvolvimento de habilidades empreendedoras e estimulando o surgimento de negócios”, complementa Narliane.

Filipe Garcia Telles, gestor de Inovação e Qualidade da Agroceres PIC, destaca que a empresa atua orientada pela inovação e soluções tecnológicas de vanguarda.

“Nossa participação no Inovathon faz todo sentido, pois estamos presentes em Paranavaí com o maior polo de inovação em genética de suínos da América Latina, que é a Granja Gênesis, e entendemos que o processo de inovação se dá essencialmente através de esforços colaborativos. Será um momento valioso para incentivarmos jovens inovadores, além de trocarmos conhecimento”, comenta Filipe.

O diretor de Ensino do Centro Universitário UniFatecie, Daniel de Lima, ressalta que o desafio é uma oportunidade de empreender e de se destacar.

“Esse modelo de evento é para as pessoas desenvolverem seu potencial de criação e provarem que o impossível pode se tornar possível quando se começa achando que é possível. Se você gostar do impossível, você se dará bem, porque neste campo a concorrência é menor”, observa Daniel.

Inscrições

A programação completa está disponível no mesmo link de inscrição: https://inovathonsri.com.br. As atividades serão realizadas no Sebrae/PR, na Rua Souza Naves, nº 1.927.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae Paraná