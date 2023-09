Inovathon premiará estudantes que apresentarem soluções para o agro local

De 15 a 17 de setembro, será realizada em Paranavaí, noroeste do Paraná, um hackaton – maratona de desenvolvimento de ideias de negócios ou de soluções inovadoras – para contribuir ou sanar lacunas no setor do agronegócio da cidade. Trata-se do Inovathon 2023, aberto para a participação de estudantes maiores de 16 anos. As inscrições são gratuitas e podem feitas pelo link: https://bit.ly/3EeLQ7z. As atividades serão no Sebrae/PR, na Rua Souza Naves, nº 1.927.

O Inovathon 2023 é uma parceria entre Sebrae/PR, Centro Universitário UniFatecie, Cocamar, Unimed e Prefeitura de Paranavaí. Para participar, é obrigatório que os alunos estejam matriculados em uma instituição de ensino. Basta formar times de no mínimo três e no máximo cinco pessoas para se inscrever e, nos dias de maratona, levar a ideia para lapidar e transformar em uma solução.

“Revelaremos na abertura o tema específico dentro do mercado do agronegócio de Paranavaí que deverá ser trabalhado, mas terá a ver com comércio justo. Recomendamos que cada equipe tenha um membro com conhecimento em TI”, adianta a consultora do Sebrae/PR, Narliane Martins.

No dia 15, das 19h às 21h, ocorrerá a apresentação da problemática a ser solucionada. Nos dias 16, das 8h às 18h, e no dia 17, das 8h às 14h, os estudantes se dedicarão à construção da ideia e receberão suporte para o desenvolvimento da solução. No dia 17, a partir das 14h, os grupos apresentarão suas propostas para uma banca avaliadora – no evento, cafés e almoço serão oferecidos gratuitamente aos participantes.

Após a avaliação e classificação, as melhores ideias serão reconhecidas e premiadas: o grupo que ficar em primeiro lugar, ganhará R$ 5 mil; a equipe que ficar em segundo levará R$ 3 mil; quem ficar em terceiro, receberá o prêmio de R$ 2 mil.

“Queremos impulsionar o setor, que é uma vocação econômica do município, ao mesmo tempo em que estimulamos jovens a empreender”, diz a consultora do Sebrae/PR.

Para a coordenadora de Inovação e Projetos da Cocamar, Eloá Tomaz, o objetivo é fomentar o ecossistema de inovação onde a cooperativa agroindustrial está inserida.

“É a primeira vez que participamos na cidade. Achamos importante melhorar a parte de inovação aberta da Cocamar, a fim de trazermos soluções de forma mais rápida para o desenvolvimento da nossa cooperativa e da comunidade onde temos unidades, a exemplo da que temos em Paranavaí, que é bem forte”, comenta Eloá.

O diretor de Ensino do Centro Universitário UniFatecie, Daniel de Lima, ressalta que a busca por soluções visa a sanar desafios enfrentados continuamente no mundo empresarial.

“Os times irão buscar desenvolvimento colaborativo de soluções, podendo incluir tecnologias diversas como inteligência artificial, internet das coisas, entre outras. Queremos que eles possam ‘resolver problemas’ de forma funcional. As ideias podem gerar programas, apps ou, até mesmo, soluções práticas não programáveis, mas que atendam às necessidades da humanidade”, observa Lima.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR